San Leo. Presentazione Lista Civica San Leo Democratica: per un rinnovato comune gentile, vicino, trasparente

La candidata sindaca Elisabetta Vaccari, entusiasta del lavoro svolto nei mesi scorsi e del sostegno ricevuto, è orgogliosa di presentare ufficialmente i componenti della lista civica San Leo Democratica per le prossime elezioni comunali: Alessandro Tosarelli (45 anni, ingegnere), Loris Camorani (68 anni, funzionario di banca in pensione), Francesca Mascella (47 anni, impiegata presso un istituto bancario), Federico De Luca (36 anni, insegnante), Francesca Regattieri (43 anni, medico), Sara Frisoni (35 anni, insegnante), Sara Guerra (41 anni, impiegata presso un istituto bancario), Matteo Gozzi (27 anni, laureato in Economia del Turismo), Maria Teresa Bonfante (65 anni, impiegata nell’editoria), Gianluca Campidelli (53 anni, ingegnere). Si tratta di professionisti esperti in vari ambiti, tutti uniti dalla volontà di contribuire alla realizzazione di un progetto capace di dare risposte concrete e rendere l’Amministrazione comunale di San Leo gentile, vicina e trasparente.

Durante gli incontri che si terranno domenica 19 maggio Ore 20.30 a Montemaggio (loc. Castello – Circolo ACLI), mercoledì 22 maggio Ore 20.30 loc. Agenzia (Ristorante Agenzia), venerdì 24 maggio Ore 20.30 loc. Torello (Bar Torello), domenica 26 maggio Ore 17.00 loc. Libiano (Anfiteatro all’aperto di Libiano), mercoledì 29 maggio Ore 18.30 loc. Ponte Maria Maddalena (Bar Ponte Maria Maddalena – Aperitivo), Elisabetta Vaccari presenterà la squadra con cui ha tracciato le linee guida della sua futura amministrazione; la campagna elettorale si concluderà lunedì 03 giugno Ore 20.30 al Teatro di San Leo e venerdì 07 giugno Ore 20.00 Teatro di Pietracuta.

San Leo Democratica guidata da Elisabetta, affrontando con determinazione e competenza le sfide attuali, si propone di restituire a San Leo ed alla comunità leontina un ruolo centrale. Il corposo programma mira a garantire trasparenza, efficacia ed efficienza nell’Amministrazione comunale e soprattutto ad ascoltare le istanze della cittadinanza, cercando soluzioni sostenibili per migliorare la qualità della vita di tutti.

La Candidata Sindaca afferma: “Con un team così preparato e motivato, mi appresto a presentare un programma amministrativo ambizioso e concreto, che vuole valorizzare le molteplici opportunità del territorio di San Leo e dei suoi abitanti”.

Elisabetta Vaccari conclude “Sono lieta, inoltre, di estendere un cordiale invito per partecipare all’evento “Diritti in Comune”, che si terrà presso il Teatro di Pietracuta di San Leo Sabato 18 Maggio alle ore 16.00. Questo evento mira a promuovere una discussione aperta e inclusiva sui diritti civili e sociali, coinvolgendo la partecipazione attiva di tutte e tutti.

Saranno presenti come ospiti la Senatrice Monica Cirinnà – Responsabile dei Diritti del Partito Democratico – e Emma Petitti – Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna – e l’avvocato Christian Guidi – coordinatore “Avvocato di Strada” Pesaro -, figure di spicco nel panorama italiano che hanno contribuito in modo significativo alla promozione dei diritti civili e alla tutela della giustizia sociale.

L’evento prevede una serie di interventi, dibattiti e momenti di confronto, offrendo un’opportunità unica per esplorare e approfondire le tematiche legate ai diritti umani, alla parità di genere e alla diversità. Confidiamo nella partecipazione e nell’apporto costruttivo per rendere questo evento un momento significativo di crescita”.