San Marino. Aperto il Bando per la Nomina di Tre Membri della “Consulta per la Partecipazione dell’Utenza”. Scadenza 14 febbraio 2025

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha ufficialmente aperto un Bando Pubblico per la selezione di tre membri che entreranno a far parte della Consulta per la Partecipazione dell’Utenza, un organo consultivo di primaria importanza che si propone di rafforzare il dialogo tra i cittadini e la pubblica amministrazione per contribuire attivamente al miglioramento dei servizi pubblici.

Le candidature possono essere inviate entro e non oltre il 14 febbraio 2025, utilizzando il modulo disponibile al seguente link: bit.ly/Bando_Pubblico. Una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato seguendo le indicazioni specificate nel bando.

La scelta dei tre membri sarà effettuata tramite un sorteggio pubblico, che si terrà presso il Palazzo Pubblico, garantendo così trasparenza e imparzialità nell’intero processo.

Per ulteriori dettagli o chiarimenti, è possibile contattare la Segreteria di Stato per gli Affari Interni:

? 0549.882425

? segreteria.interni@gov.sm