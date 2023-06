San Marino. 1 X SEMPRE corso pratico per aspiranti portieri Under 17

La sp Cailungo organizza il corso per aspiranti portieri di calcio rivolto a tutti i ragazzi e ragazze under 17.

Lunedì 12 giugno al campo Piccolo Maracana di Cailungo coordinato da Thomas Canarecci National Goalkeeping Grassroots, si svolgerà l’Open Day dalle ore 17:30 con la straordinaria partecipazione di Elia Benedettini, portiere della Nazionale Sammarinese e del Cailungo Calcio.

Sarà l’occasione per avere tutte le informazioni sul corso che si avvierà dal 19 giugno al 27 luglio per 2 incontri settimanali dove poter acquisire le varie tecniche e divertirsi tra amici.

Non perdere neppure l’occasione per portare la tua maglia da portiere e farla autografare da Elia, momento che immortaleremo anche con una foto istantanea. Altre informazioni le puoi trovare sul sito http://www.spcailungo.com

Ti aspettiamo e se vuoi passaparola