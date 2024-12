San Marino. 15 anni fa la scomparsa di Federico Crescentini. Il ricordo, tra gli altri, della sua squadra il Tre Fiori

Il Tre Fiori Football Club commemora con profonda emozione il quindicesimo anniversario della scomparsa di Federico Crescentini, avvenuta il 15 dicembre 2006. Difensore di talento e figura di spicco sia nel club che nella nazionale sammarinese, Federico ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del calcio e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Nato il 13 aprile 1982 nella Città di San Marino, Crescentini ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Piacenza, per poi militare in squadre come Virtus Villa e Real Misano. Nel 2005 è approdato al Tre Fiori, dove ha continuato a distinguersi per le sue qualità difensive. La sua dedizione e il suo impegno lo hanno portato a vestire per otto volte la maglia della nazionale sammarinese, con l’ultima presenza nel novembre 2006 contro l’Irlanda.

La tragica scomparsa di Federico è avvenuta durante una vacanza ad Acapulco, in Messico, quando, con grande coraggio, ha salvato una ragazza in difficoltà nelle acque dell’oceano. Dopo averla portata in salvo, è stato travolto dalle onde, perdendo la vita. Il suo corpo è stato ritrovato due giorni dopo sulla spiaggia di Playa Ventura.

In riconoscimento del suo eroismo, lo stadio di Fiorentino è stato intitolato a lui, diventando il “Campo Sportivo di Fiorentino Federico Crescentini” ed il conferimento della medaglia al merito civile e militare di San Marino per il suo atto di straordinario altruismo.

A quindici anni dalla sua scomparsa, il Tre Fiori F.C. desidera ricordare Federico non solo come un eccellente calciatore, ma anche come un esempio di coraggio e generosità. Il suo spirito continua a ispirare la squadra e la comunità, e il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri.