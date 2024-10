San Marino. 150 equipaggi al via per l’Halloween Ronde 2024

Si sono chiuse con un grande successo in termini numerici le iscrizioni dell’Halloween Ronde, giunto alla quarta edizione e pronto a far divertire piloti e pubblico.

È un elenco iscritti roboante e “da far paura”, visto anche il tema della gara, quello che la società sammarinese è riuscita a raggiungere in questo mese di lavori.

Sono 150 gli equipaggi tra rally moderno, storico e Rally Star pronti a prendere parte al Ronde, che si terrà sabato 2 e domenica 3 novembre.

La prova speciale da ripetersi per quattro volte Montegiardino – Maiano è la grande novità di quest’anno, con i grandi piloti che sono pronti ad aggiudicarsi la vittoria finale con l’arrivo previsto in Piazza Bertoldi a Serravalle. Tra i tanti equipaggi al via ci saranno le WRC di Stefano Zambon con Valentina Pasini, Alessandro Gino navigato da Pietro Ometto e Marco Bianchini con Giulia Paganoni.

Non mancano le R5, si ripresenta al via per tentare il bis Alessio Pisi con Massimo Bizzocchi. Torna in Repubblica Antonio Rusce, navigato da Martina Musiari e, tra gli altri, Davide Simoncini con Umberto Bollini alle note. Sulle strade della Repubblica si esalta anche Paolo Segantini, che parteciperà all’Halloween Ronde con Matteo Innocenti. Al via anche Roberto Scopel con Ermanno Forato su Renault Clio 1600.

Tra ritorni e debutti da segnalare il ritorno alle gare di Danilo Tomassini insieme a Stefano Spadoni e Angelo Campedelli nella parata delle Rally Star. Dai kart al rally con l’esperienza anche su pista: Giacomo Marchioro fa il suo debutto nel rally insieme ad Alessandro Biordi su Peugeot 208 Rally 4.

È tutto pronto per l’ultima gara del 2024 targata Scuderia San Marino per un weekend da brividi e in grado di far emozionare i tanti tifosi.

