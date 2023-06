San Marino. “1948 – Sezione PDCS Corianino”

Tra i luoghi nei quali il PDCS affonda le sue radici in maniera profonda e capillare, dove i valori del cristianesimo e i principi democratici da sempre alla base del partito si rispecchiano ancora oggi nell’esempio di tante amiche e tanti amici, c’è il Castello di Faetano. Qui risiedevano, insieme alle loro famiglie, due degli originali sottoscrittori del manifesto di fondazione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, redatto il 9 aprile del 1948: Germano Guidi e Antonio Simbeni. Un ricordo, il loro, che è ancora oggi ben presente all’interno della comunità di Faetano. In quello stesso anno, il 1948, avrebbe visto la luce la sezione di Corianino, sull’ondata di un movimento spontaneo che indusse i primi iscritti e attivisti a ravvisare nel PDCS la speranza per un processo di rinnovamento democratico del Paese. Uno spirito rimasto intatto fino ad oggi nelle persone che sono state testimoni di questi eventi e che nella giornata di ieri, giovedì 21 giugno, si è deciso di celebrare attraverso un’iniziativa promossa e organizzata dalla sezione di Faetano. Un momento di incontro e riflessione politica, per riscoprire le origini del partito e il suo legame intrinseco con il territorio, in occasione di un doppio anniversario: il 75esimo anniversario della Fondazione del PDCS e il 75esimo anniversario della nascita della sezione di Corianino.

L’evento, che ha registrato una buona partecipazione di pubblico, si è aperto alle 18 con la Santa Messa nella chiesa di Corianino. Particolarmente apprezzata l’omelia di don Marco Scandelli, che si è richiamato alla figura di San Tommaso Moro, protettore dei governanti e dei politici, la cui ricorrenza cadeva proprio nella giornata, e ad una politica che si concretizza attraverso i valori della “verità” e della “carità”, che da sempre incarnano quella civiltà cristiana da cui ha avuto origine l’anima più autentica del PDCS.

A seguire i saluti del Segretario politico del PDCS, Gian Carlo Venturini, e del Presidente, Pasquale Valentini, e un momento conviviale con un aperitivo. “La ricorrenza legata ai 75 anni della Fondazione del partito assume un significato che va oltre il dato storico – spiega Edda Ceccoli, Segretario di Sezione di Faetano -. Quel manifesto, datato 9 aprile 1948, riappare costantemente nel ricordo dei tanti amici che hanno dato vita alla Democrazia Cristiana, organizzata in partito politico al servizio della comunità sammarinese. Nel ricorrente 75° anno della Fondazione, la Sezione di Faetano si è fatta promotrice di un’iniziativa dedicata alla memoria degli amici firmatari originari di Faetano, sostenitori e primi iscritti al PDCS, che hanno delineato i tratti di una società libera e fortemente ispirata ai valori del Cristianesimo. Un momento che è stato allietato dalla partecipazione dell’amico Solindo Simbeni, a San Marino dagli USA ancora per pochi giorni, al nostro fianco per onorare la memoria del padre Antonio. Un grazie sincero a chi ha voluto essere insieme a noi, in questo giorno speciale, per testimoniare lo spirito di servizio e l’aderenza ai principi che sono le fondamenta di quella grande famiglia rappresentata dal PDCS”.

PDCS