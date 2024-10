San Marino. “1999-2024: 25 anni di storia economica sammarinese e della Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico”

ATTREZZATI PER UN FUTURO MIGLIORE

Si è svolto questa mattina l’evento per celebrare il 25° anniversario dalla costituzione della società, alla presenza delle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, dei Segretari di Stato Rossano Fabbri, Alessandro Bevitori e Teodoro Lonferini, dell’Ambasciatore d’Italia Fabrizio Colaceci, numerose altre autorità e rappresentanti del mondo economico e sociale.

Una riflessione guidata da Sergio Barducci, insieme a tanti stakeholder della comunità economica, sociale e politica sammarinese, sul ruolo di Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico nei prossimi anni alla luce della storia economica degli ultimi 25 anni.

Chiaro e forte il messaggio che emerge, soprattutto dalle conversazioni con gli ospiti sul palco: per preservare il grande patrimonio culturale, economico e sociale sammarinese, per aumentare il PIL e le entrate nelle casse dello Stato, per attrarre nuove imprese e capitali sani, per creare nuova occupazione di alto profilo e per migliorare lo standard di vita della comunità sammarinese, occorre potenziare strumenti come Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico al fine di evitare le distorsioni e le inefficienze del passato; la cosiddetta “casa di tutti” – Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo Economico – può sviluppare ulteriormente la propria funzione di strumento operativo delle politiche statuali ed essere di ulteriore impulso allo sviluppo di economia sana.

Un passato da evitare che si riproponga, un gioco di squadra da rendere più esteso e concreto all’interno del Paese, un futuro da costruire anche attraverso l’utilizzo pieno dello strumento controllato dallo Stato al 51% – Camera di Commercio Agenzia per lo Sviluppo Economico – per garantire prosperità alle nuove generazioni e sostenibilità del nuovo modello economico quale sta emergendo negli ultimi anni.