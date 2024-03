San Marino. 2° assoluti Nemo Mazza e Marco Cavalli al 1° rally storico citta’ di Foligno 

Lo scorso fine settimana, nell’entroterra umbro si è aperta la stagione per il Campionato Italiano Rally Terra Storico con il 1° Rally Storico Città di Foligno.

Per Nemo Mazza ed il suo fido naviga Marco Cavalli arriva il 2° posto assoluto ed ovviamente primi dei due ruote motrici con la loro Ford Escort RS. L’equipaggio ci racconta com’è andata: “rally difficile, il fondo variava su tutte le prove e ad ogni giro ma grazie ad un buon lavoro di assetto fatto allo shakedown abbiamo trovato il compromesso. Sapevamo fin da subito che era una gara non facile con prove molto tecniche, rese insidiose dal maltempo e partendo con la consapevolezza di essere svantaggiati contro le performanti 4×4 ed avversari come Pelliccioni molto veloci. Infatti al primo giro di prove ci troviamo quarti complice anche una foratura sulla ps 3. Ripartiamo cercando di essere più precisi e costanti su un terreno diventato veramente impegnativo, veniamo ripagati con la vittoria della ps 7 ed il meraviglioso risultato finale. Rammarico per l’amico Bruno, causa problemi sull’auto non è riuscito a rimanere in gioco, altrimenti la battaglia sarebbe stata molto più difficile. Un grazie va al mio naviga Marco Cavalli impeccabile alle note e non solo. Alla Retrò Corse per il lavoro svolto sulla nostra Escort davvero impeccabile, ci ha preparato una macchina al top! Ma soprattutto un grande grazie a tutto il gruppo della Titano Motorsport dove come ogni rally oltre alla professionalità regala un’atmosfera di amicizia viva e risate rendendo tutte le gare trasferte uniche.

Quarto posto per Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani, su Ford Escort Mk2, tutto sommato esperienza positiva e costruttiva, ma sentiamo il driver sammarinese. “sono orgoglio di fare da capogruppo di questa squadra che è la Titano Motorsport, la quale nel CIRTS è sempre numerosa e con ottimi risultati, lo dimostra questo weekend. Corrado sempre affidabile, Camporesi che migliora ad ogni gara, Nemo che ci strabilia con un bellissimo secondo posto assoluto in questa gara difficilissima, fiero di aver insistito a non fargli cambiare vettura, peccato per Enrico ma ci sarà occasione di rifarsi. Un grande grazie alla mia assistenza: l’ Officina Tontini ed anche Simone Gasperoni, Paolo “Gino” Toccaceli che senza la loro perseveranza non avrei concluso la gara. Grazie all’ottima ed efficiente gestione del catering home made della Titano Motorsport capitanata da Stefano Pellegrini e Luca Moroni. Grazie anche alla nostra addetta stampa Samanta Grossi.”

Settimo tempo assoluto per Corrado Costa e Riccardo Biordi e 1° di classe N&A-J2/1600 con la loro Opel Corsa Gsi. “Al Foligno è andato tutto bene – commenta Corrrado – devo dire che è stata una gara abbastanza dura, ancora di più dopo l’acquazzone che è arrivato sull’ultimo giro di prove. Il passaggio delle moderne, come da sempre ormai, ci penalizza parecchio perchè la strada si scava rapidamente e qui, con la pioggia, siamo arrivati al limite della praticabilità. La nostra vettura ha retto molto bene, onestamente non so nemmeno io come faccia a resistere a queste sollecitazioni. Grazie a Clacson Motorsport ed alla Titano Motorsport.”

Un bellissimo secondo posto nelle quattro ruote motrici per Stefano Camporesi con Davide Berzigotti su Lancia Delta Integrale. Il commento di Stefano: “la prima gara del campionato italiano storico terra. Ci si aspettava la pioggia, ed è arrivata puntuale alla terza prova: Scopoli sotto diluvio. Prova che però si è rivelata la migliore che abbiamo fatto. A fine giornata ci ritroviamo secondi di 4WD, dietro ad un sempre velocissimo Luigi Battistolli “Lucky” con una delta sempre al top. Un percorso davvero impegativo con insidie ad ogni curva. Sassi, fango, nebbia, pioggia, già portare al termine la gara vale come una vittoria. Un ringraziamento al mio navigatore Davide Berzigotti, a Fattori Loris per l’assistenza, ai ragazzi della Titano Motorsport, alla Ksport sempre con infinita disponibilità e competenza, ai f.lli Colonna del team Power Brothers. Un pensiero anche a tutti gli organizzatori, dagli addetti al percorso, ai cronometristi, anche per loro è stata una gara veramente impegnativa”.

Purtroppo per il giovane Enrico Ercolani Volta con alle note Umberto Bollini ha dovuto alzare bandiera bianca sulla ps 2 per una rottura al loro BMW 320 E21.

Samanta Grossi

Addetta Stampa Titano Motorsport