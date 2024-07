San Marino. 25° Anniversario del gemellaggio tra il Castello di Serravalle e la Città di Huangshan

San Marino, 31 luglio 2024 – Si è svolto questa mattina presso Palazzo Begni, in modalità telematica, l’incontro organizzato in occasione del 25° Anniversario del gemellaggio tra il Castello di Serravalle e la Città di Huangshan, che ricorda la firma dell’Accordo siglato il “31 luglio 1999” su iniziativa dello storico Fondatore dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina, Gian Franco Terenzi.

Alla videoconferenza sono intervenuti per la parte sammarinese il Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, la Presidente dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina Barbara Terenzi, il Direttore degli Affari Giuridici del Dipartimento Affari Esteri Maria Alessandra Albertini e l’amico dell’Associazione e Presidente dell’Associazione Generale del Commercio Italo-Cinese Sezione dell’Adriatico Zhou Zhongxing. Hanno inoltre partecipato all’incontro alcuni rappresentanti di vari settori economici di San Marino, come Benedettini Flavio, Presidente della Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi, Gobbi Renzino Presidente del Consorzio Vini e Margotti Daniele, direttore di produzione della Cantina San Marino.

Per la parte cinese sono intervenuti il vicesindaco del governo popolare municipale di Huangshan Zhang Yaqiang, il vicedirettore dell’Ufficio per la promozione degli investimenti di Huangshan Wu Yueyuan, del Partito dell’Ufficio per gli Affari Esteri del governo popolare municipale di Huangshan Zhuang Xiao e la Capo Sezione Fang Qian.

Durante la conferenza, sono stati condivisi discorsi significativi che hanno ripercorso la storia del gemellaggio e le importanti relazioni in ambito culturale, turistico ed economico già esistenti da lunga data tra San Marino e la Cina. È emersa la volontà da entrambe le parti di intensificare la cooperazione nei settori della cultura, dell’arte, del turismo e dell’economia.

Il vice sindaco di Huangshan attenderà con entusiasmo la visita della delegazione sammarinese per il “Viaggio dell’Amicizia”, organizzato dal 28 agosto all’8 settembre prossimi per il 75° Anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese e per commemorare questo gemellaggio.

Questo evento segna un’importante tappa nelle relazioni internazionali con l’opportunità di dare seguito a nuove iniziative per rinnovare l’impegno e l’amicizia tra San Marino e la Cina, guardando con fiducia al futuro condiviso.



Associazione San Marino-Cina