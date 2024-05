San Marino. 26° European Senior Championships Belgrado (SRB). Interregionale Marche – Ancona 11-12/05/24

A poco più di 50 giorni dall’International Open 2024 di San Marino che si svolgerà nell’ultimo fine settimana di giugno, per il quale fervono tutti i preparativi, ancora un doppio confronto attende gli atleti del team agonistico bianco-azzurro nel prossimo week end.

Uno internazionale, l’European Senior Championships a Belgrado (SRB) e uno nazionale italiano, l’Interregionale Marche 2024 di Ancona entrambi datati 11-12 maggio 2024.

Il Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), accompagnerà in Serbia Stefano Crescentini (2° dan cat. -74 kg), l’ultima occasione per accedere direttamente alla prossima Olimpiade di Parigi a luglio, mentre il secondo Coach Nazionale Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), avrà con sé cinque atleti che saliranno sull’ottagono di gara nelle Marche per difendere i colori del Titano. 2 senior: Nicholas Battistini (c.n. 2° dan -58 kg) e Daniele Leardini (c.n. 1° dan -87 kg), 2 junior Thomas Albani (1° poom -45 kg) con Federico Amati (1° poom -55 kg) e il Cadetto Alessandro Giovagnoli (1° kup – cintura rossonera +65kg).

Per tutti una nuova opportunità di crescita agonistica e morale confrontandosi con tantissimi altri giovani atleti italiani ed europei.

Intanto, gli altri insegnanti, che continuano gli allenamenti nelle nostre due palestre di Fonte dell’Ovo a San Marino Città e Sport Domus a Serravalle, sono a completa disposizione per chi volesse provare, senza alcun pericolo, la nostra arte marziale e sport olimpico.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

Foto 1: il San Marino Team a Belgrado (SRB)

Foto 2: il San Marino Team ad Ancona (AN)

Club Taekwondo San Marino