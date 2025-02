San Marino. 266 giornate di eventi per una grande stagione turistica

Presentati oggi progetti e iniziative per il 2025

Presentato oggi il calendario eventi 2025 dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino. Un palinsesto particolarmente ricco e variegato, con 266 giorni di eventi previsti. Crescono eventi e giornate di evento rispetto alla stagione passata, nonostante la conferma dell’impegno economico. Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le attività locali, le agenzie, i promoter e le numerose associazioni (66 al momento) per l’organizzazione di numerosi progetti differenti fra loro.

Tra gli eventi di punta San Marino Song Contest (8 marzo) che richiama in territorio artisti e pubblico e genera un prezioso ritorno di immagine; poi il Festival della Magia, Fluxo ed Energika che portano pubblico negli spazi verdi e puntano sul turismo dell’outdoor, Borgo Divino (nuovo format nato con il coinvolgimento dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia, San Marino Game Convention, Rapublic per i più giovani e San Marino Goodbye per la tradizione! Torna a San Marino la 1000 miglia e con la freccia rossa arrivano sul Titano anche tantissimi altri raduni automobilistici e motociclistici. Confermati gli eventi musicali organizzti insieme alla San Marino Concert Band, il Symbol Remember e l’evento benefico organizzato dalla stessa Segreteria di Stato al Parco Ausa. Main event dell’estate lo SMIAF, il San Marino Comics e le Giornate Medioevali per l’organizzazione delle quali, proprio oggi, si apre un bando pubblico. Il Natale delle Meraviglie resta l’evento di punta dell’inverno.

Tra le novità “Buone Nove” ovvero un’iniziativa di rigenerazione urbana attraverso la street art organizzata con la collaborazione delle Giunte di Castello e che prevede la realizzazione di 9 murales di altrettanti artisti di fama in luoghi abbandonati.

Internazionali di Tennis, Rallylegend e Gran Premio di San Marino restano gli eventi sportivi di punta ma il calendario prevede numerose altre iniziative in sinergia con la Segreteria di Stato per lo Sport e le Federazioni.

La Direttrice dell’Ufficio del Turismo Anna Chiara Sica ha annunciato un corso di formazione per guide turistiche in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale, con l’obiettivo di formare nuovi professionisti per l’estate.

A conclusione della conferenza il Segretario Pedini Amati ha evidenziato come, nonostante l’introduzione della tassa di soggiorno per un valore di circa 1 milione di euro negli ultimi 30 mesi non ci siano stati investimenti significativi nel settore alberghiero che, a detta dello stesso Segretario di Stato necessita di investimenti. Determinante lavorare sul rinnovo delle strutture alberghiere e confermare la volontà di prolungamento della tratta esistente del Treno Bianco Azzurro che da sempre genera particolare attenzione da parte dei turisti.

Ricordati il superamento della soglia dei 2 milioni di turisti nel 2024 e la crescita di commercio e ristorazione evidenziati dalla SMaC. I giudizi positivi di Fondo Monetario e società di revisione saranno presto confermati dagli incoraggianti dati presentati.

