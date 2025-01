San Marino. 27 gennaio: il Giorno della Memoria … di Paolo Forcellini (Lo Stradone)

27 gennaio: il Giorno della Memoria

Oggi, 27 gennaio, anche a San Marino, come in tante altre città, si celebra la Giornata della Memoria, istituita per ricordare l’Olocausto perpetrato dal regime nazista, che ha sterminato in modo crudele milioni di ebrei. È un giorno dedicato a non dimenticare la tragedia di un popolo che, dopo più di settant’anni, vede crescere nuovamente il numero di nemici e forze politiche che ne minacciano l’esistenza, specialmente nel contesto dell’ultimo conflitto con Hamas, scatenato in risposta a un vile attentato terroristico subito.

Questo pericolo, che incombe ancora sul popolo ebraico, unisce in modo grottesco il dramma e la riflessione. Lo stesso Woody Allen, nel film Harry a Pezzi, ha saputo rappresentarlo con un’ironia amara: uno dei personaggi, Burt, chiede a Harry: “Ti importa dell’Olocausto o pensi che non sia mai successo e che sia tutta un’invenzione?”. Harry risponde: “Non solo so che abbiamo perso 6 milioni di ebrei, ma quello che mi preoccupa è che i record sono fatti per essere battuti.”

È per questo che la memoria non deve mai svanire. Ricordare quella terribile pagina di storia del XX secolo è fondamentale per impedire che si ripeta. Tenere vivo il ricordo è un atto di responsabilità verso il passato e, soprattutto, verso il futuro.

(P.F. – Lo Stradone)