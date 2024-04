San Marino. 29° Trofeo Titano di atletica. Ecco i risultati

Sabato 27 Aprile allo STADIUM Olimpico di Serravalle si è svolto il 29° Trofeo Titano valevole per i campionati Sammarinesi di società e che assegnava i titoli di campioni Sammarinesi individuali.

Organizzazione Olimpus San Marino Atletica in collaborazione con la F.S.A.L.

Più di 500 atleti presenti per un pomeriggio di sport e questi i risultati

Risultati maschili

100M vinti da Francesco Molinari in 10.96 e Campione Sammarinese, 3° gradino del podio per Alessandro Gasperoni in 11.03, entrambi portacolori Olimpus

400HS assoluti 3° posto e Campione Sammarinese Tommaso Casadei in 56.60 Olimpus

400HS allievi vinti da Valerio Tagliaferri dell’Olimpus in 56.43

400M 3° Andrea Ercolani Volta in 50.62 portacolori Olimpus Campione Sammarinese

110HS vittoria di Simone Gorini, Olimpus in 18.35 e Campione Sammarinese

Salto in lungo Campione Sammarinese Davide Davosi Olimpus, 5° in gara con 6.33

Getto del peso 3° in gara e Campione Sammarinese Para Simone, Olimpus con 8.48

Lancio del Giavellotto 5° Simone Para, Olimpus, Campione Sammarinese con 47.90

1500M campione Sammarinese Rafael Mini in 4.37.65 dell’Olimpus

Salto in alto 2° Rossi Eugenio campione Sammarinese con 2.04 dell’ Atletica Biotekna

5000M 3° e campione Sammarinese Lorenzo Bugli in 15:58.34 Dinamo Sport

Staffette 4×100

1° Olimpus: Molinari F._Gasperoni A_Ercolani A._Gulini G. in 42.39 Campioni Sammarinesi

2° SMAA: Zoffoli S._Benvenuti P,_Piva S._Francini M. in 44.50

3° Olimpus: Grossi S._Casadei T._Proli A._Conti A. in 44.83

Risultati Femminili

100M prima Elisabetta Vandi delle Fiamme oro Padova in 12.15

Campionessa Sammarinese Giulia Sammarini Olimpus in 13.16

Salto con l’asta 1° classificata con 3.40 e Campionessa Sammarinese Martina Muraccini, Olimpus

400M prima classificata e Campionessa Sammarinese al debutto nella specialità, Alessandra Gasparelli della Olimpus con il tempo di 58.77

400HS Campionessa Sammarinese Anita Bernardini dell’Olimpus in 1.38.15

Salto in alto Campionessa Sammarinese Lucia Casadei della SMAA con 1.64

1500M Campionessa Sammarinese Matilde Ceccoli dell’Olimpus in 5.43.57

Getto del peso Campionessa Sammarinese Katrin Arnold, Olimpus con 8.53

Salto in lungo Campionessa Sammarinese con 5.21 Giulia Sammarini, Olimpus

Giavellotto Assoluto Campionessa Sammarinese Giulia Marchionni, Olimpus con 28.48

5000M 2° gradino del podio e Campionessa Sammarinese Valentina Venerucci, Olimpus in 17:57.48

Staffetta 4×100 seconde sul podio e Campionesse Sammarinesi Selva A._Cola N._Bucci S._Guidi R. portacolori Olimpus San Marino in 51.63

Prossimo appuntamento per tutti gli atleti Olimpus, a Modena per i campionati di società assoluti

