San Marino. 3 GLI ATLETI BIANCO-AZZURRI AI CAMPIONATI ITALIANI 2023

<< Dopo le 2 splendide medaglie di bronzo conquistate, nello scorso fine settimana, dagli junior biancoazzurri Achille Tentoni (c.n. 1° poom -51 kg) e Federico Amati (c.n. 1° poom -48 kg) al WTE Swedish Open di Uppsala (SWE), che varranno per i due giovanissimi atleti anche il premio individuale “Fair Play San Marino 2024”, saremo nuovamente sul tatami il prossimo week end per il Campionato Italiano Senior 2023.

Un’altra gara altrettanto importante e di altissimo livello ad Ancona (AN) al Pala Prometeo Estra “Liano Rossini” il 18 e 19 Novembre, dove saranno presenti tutti I migliori atleti d’Italia.

Purtroppo, causa infortuni, non saranno della partita due dei nostri atleti più forti rappresentanti: Nico Tonucci (c.n. 3° dan -74 kg) per un trauma al piede sinistro e Samuel Tarini (c.n. 2° dan -63 kg) colpito accidentalmente all’occhio sinistro nell’ultima gara disputata in Scandinavia.

Il team Taekwondo San Marino, sarà comunque presente e sarà diretto all’angolo dal Maestro Secondo Bernardi (c.n. 6° dan), Coach Nazionale. Verranno schierati 3 nostri agonisti: il veterano e capitano della squadra Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan -74 kg), Stefano Crescentini (c.n. 2° dan -74 kg) e Daniele Leardini (c.n. 1° dan -74 kg), con l’intento di migliorare il già bellissimo palmares di Club che può vantare sinora ben 298 trofei complessivi in poco più di trenta anni di attività.

Teniamo poi presente che, il prossimo anno, ci saranno a Parigi le Olimpiadi 2024 e riuscire a partecipare all’evento, magari tramite una wild card, con 1 atleta sammarinese, colmerebbe il vuoto per l’unica competizione che manca al Taekwondo San Marino.

Da qui a fine 2023 poi, ci sarà solamente un altro torneo: l’Interregionale Fita Veneto 2023 a Schio (VI) del 03/12/2023, in sostituzione dell’Interregionale Piemonte.

Per i più giovani (a partire dai 5 anni d’età) e per chi volesse provare senza alcun rischio, anche solo a livello amatoriale l’ebbrezza di una disciplina olimpica, il Taekwondo, che non è solamente combattimento, ma è agilità, autodifesa (hapkido), disciplina, equilibrio, potenza e velocità, i Maestri sammarinesi, che sono tutti diplomati e riconosciuti dalla WT (World Taekwondo Federation) e dal Kukkiwon (World Taekwondo Academy), vi aspettano nelle due sedi di San Marino Città (nella Palestra a due piani Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e di Serravalle (presso la Sport Domus), facendo presente che le prime due lezioni (di prova) sono completamente gratuite.>>

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

T.S.M.

Foto: San Marino Team al Campionato Italiano 2023 ad Ancona