San Marino. 38^ EDIZIONE DEL CONCERTO DI SANTO STEFANO, UNA TRADIZIONE INIZIATA QUARANT’ANNI FA. LA CAMERATA DEL TITANO PER LA CROCE ROSSA SAMMARINESE

San Marino, 22 dicembre 2023

Una tradizione iniziata quarant’anni fa, nel lontano 1984, e che nel 2023 segna la sua 38^ edizione. Il Concerto di Santo Stefano, che quest’anno avrà luogo il 26 dicembre alle ore 16:30 presso la Chiesa di Sant’Antimo in Piazza Grande a Borgo Maggiore, è un’iniziativa che sin da quella “prima” ha visto protagonista e promotore il M° Augusto Ciavatta. “Non è mai stato un ‘Concerto di Natale tradizionale’ – dice il M° Ciavatta – abbiamo attinto dal repertorio tipico delle orchestre da camera ed al repertorio sacro. Il Concerto di Santo Stefano è sempre stata un’occasione per far ascoltare e far conoscere al nostro pubblico un mondo musicale che, storicamente, non era mai stato patrimonio della cultura sammarinese. In quel Concerto autogestito da studenti sammarinesi è nato il progetto, il ruolo e la storia dell’Associazione Musicale Camerata del Titano”. L’edizione 2023 “Alle origini del Classicismo”, propone un programma di grande fruibilità con musiche di Vivaldi, Tartini, Manfredini e Haydn, e nello stesso tempo pone la luce sullo sviluppo del linguaggio musicale di questi grandi Compositori, ed in particolare di alcune loro composizioni, che segnano una continuità stilistica a prescindere dalle categorizzazioni “Barocco” vs. “Classicismo”. Un percorso prima di tutto gradevole e in perfetto stile Orchestra Camerata del Titano di San Marino, ma anche interessante ed originale. Insieme al M° Augusto Ciavatta, direttore del Concerto, saranno protagonisti Angelo Cicillini che eseguirà il Concerto in Do maggiore di Haydn per violino solo e orchestra, e le trombe Alberto Astolfi e Matteo Fiumara per i Concerti di Vivaldi e Manfredini. La 38^ Edizione del Concerto di Santo Stefano conferma la collaborazione storica, sin dalla prima edizione, con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore, gode del patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura ed è promosso dall’Associazione Musicale Camerata del Titano con la collaborazione della Parrocchia di Borgo Maggiore che ospita l’evento. L’ingresso è ad offerta libera totalmente a favore della Croce Rossa Sammarinese. Il Concerto di Santo Stefano è il 55° evento del 2023 organizzato dall’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino.