San Marino. 4 febbraio, Giornata Mondiale contro il Cancro. AOS: La persona al centro

“Dietro ogni diagnosi c’è una persona“. L’Associazione Oncologica Sammarinese, nella Giornata Mondiale contro il Cancro ribadisce l’importanza di mettere sempre la persona al centro delle azioni di cura

Occuparsi della salute delle persone significa offrire cure adeguate, interventi di prevenzione efficaci e mirati, indicazioni sui più corretti stili di vita, tenendo sempre la persona al centro di ogni azione.

Lo slogan adottato per questa Giornata Mondiale di lotta contro il cancro sottolinea proprio l’unicità delle persone colpite dalla malattia oncologica e della necessità di affrontare insieme i percorsi di prevenzione e di cura: ““United by Unique” (Unici Insieme) sottolinea proprio come dietro ogni diagnosi ci sia un individuo, con la sua storia, le sue esigenze.

Una storia individuale che va affrontata adeguatamente e i professionisti che collaborano nella presa in carico della persona, ognuno per la propria specifica competenza, lo sanno bene.

In questa giornata, l’AOS intende sottolineare anche l’importanza della recente legge di sua iniziativa, che fissa l’oblio oncologico come una conquista proprio del riconoscimento e del rispetto della dignità di chi ha combattuto contro il tumore e contro ogni forma di discriminazione.

Il cancro ha un impatto duraturo sulla vita delle persone colpite e di coloro che le circondano, è una malattia che stravolge la vita, un’esperienza profondamente personale che necessita il sostegno e l’aiuto di tutti e secondo esigenze diverse.

Anche la famiglia e gli amici svolgono un ruolo importante nella cura e nel sostegno, nella filosofia di essere, appunto: “United by Unique“.