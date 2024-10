San Marino. 48ª edizione della Sagra d’Autunno di Casole

Inizia il mese di Ottobre e quindi manca pochissimo tempo all’inizio della 48ª edizione della tradizionale “Sagra d’autunno” di Casole ( RSM)

Da venerdì 11 Ottobre 2024 a domenica 13 Ottobre 2024

Via S. Donino – Piazzetta 9 ottobre 47890 San Marino

Siete carichi per partecipare alla nuova edizione

Tanto buon cibo e divertimento per tutti

IL PROGRAMMA DELLA SAGRA

-Venerdì 11 ottobre ore 21 Musica anni 70 80 90 con Enrico il Pazzo si balla e si mangia dalle ore 19 nella Tendo Struttura al coperto con primi piatti hamburger piadine e Castagne

-Sabato 12 Ottobre Cena comunitaria a base di pesce (antipasto – risotto – grigliata) su prenotazione … non hai prenotato il nostro Stand con Hamburger e Piadine è a tua disposizione. Musica con Leo & Elisa.

-Domenica 14 pomeriggio e sera Orchestra La Nuova Romagna Folk – Ore 19.30 Spettacolo grippo Rimini Dance.

Pomeriggio Pesca dei Cigni per bambini – Zucchero Filato – Trucca bimbi .

Per tutta la Festa una Grande Pesca con ricchi Premi: Tablet – Viaggi – Prosciutti – Giochi e….

Castagne e stand gastronomico sempre in funzione e il banco con i prodotti di stagione: dolci come la Micca – Piada dei Morti – Frutta come melagrane – mandarini – arance … caramelle al miele – Miele e tanto altro…

Tutto al coperto – Ingresso Gratuito –

VIETATO MANCARE!