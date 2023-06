SAN MARINO. 5 GIORNI INTENSI PER LA FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS

A Rimini dal 21 al 25 Giugno al RDS Stadium di Rimini, si è svolta la fase nazionale del Campionato MSP (movimento sportivo popolare italiano), che ha visto gareggiare oltre mille atleti nelle varie categorie e la partecipazione di molte società sportive italiane ma anche estere, quali San Marino, Ucraina ed Estonia.

Le atlete Sammarinesi, Michaela Romana Righi, Elisa Benedettini, Emma Giancecchi, Sarah Pierini, Giorgia Garuffi e Sara DiBez, si sono cimentate nei loro dischi di gara cercando di adeguarsi ad una pista di grandi dimensioni. Elisa è riuscita a eseguire tutto correttamente, essendo più delle sue compagne di squadra, abituata alle dimensioni, svolgendo anche la disciplina di solo dance presso la pista del pattinaggio di Misano; Michaela, intimorita ed incerta perché scivolava e non abituata al tipo di pista, ha commesso errori nei salti; Emma ha svolto tutto molto bene: si è trovata in un gruppo molto preparato, ma è arrivata ugualmente a metà classifica; Sarah ha eseguito tutto tecnicamente bene ma con imprecisioni nelle figure. Per ultime hanno gareggiato le atlete Senjor, Giorgia e Sara: le atlete, entrate a far parte della Federazione Sammarinese solo nell’ultimo anno, si sono sapute giostrare bene e hanno gestito l’ansia per questa loro prima competizione, svolgendo il disco di gara in maniera perfetta e per entrambe è arrivata la medaglia d’oro al collo. Per tutte le atlete questa risulta una gara che aggiunge al loro bagaglio sportivo una esperienza positiva che le aiuterà nelle prossime competizioni.