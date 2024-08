San Marino. 51^ FESTA DELL’AMICIZIA PDCS. I ringraziamenti del Segretario politico Giancarlo Venturini

”Ringrazio ancora una volta tutti voi, amiche e amici, che avete preso parte a questo momento collettivo di gioia e condivisione che incarna perfettamente l’immagine di una Democrazia Cristiana unita, forte, solidale, responsabile, con lo sguardo rivolto al futuro. Rivolgo altresì in questa sede le mie congratulazioni e la mia sincera gratitudine alla squadra dei nostri 52 candidati che ha preso parte alle ultime elezioni, ai quali vorrei che rivolgeste un caloroso applauso. A tutti coloro – eletti e non eletti – che hanno contribuito all’ottima riuscita di questa campagna elettorale, che non si sono mai risparmiati per portare nei dibattiti pubblici, nelle assemblee e nei Castelli, la forza delle nostre proposte programmatiche, presentate alla cittadinanza in maniera capillare e credibile. Un sentito ringraziamento anche agli amici presenti nella scorsa legislatura e che hanno deciso di non ricandidarsi, ma che continueranno con il loro prezioso supporto e la loro esperienza a sostenere il Partito. Un pensiero speciale va a tutti i volontari che, con un lavoro prezioso, a volte invisibile, hanno reso possibile questa festa, che ancora una volta ci dà modo di ritrovarci per riflettere insieme sulle prospettive del futuro, per trascorrere del tempo insieme nel segno della spensieratezza, dell’allegria, della musica e del divertimento. A tutti voi, vorrei che giungesse un fortissimo applauso come segno di gratitudine da parte del PDCS per la vostra presenza e per quanto fatto fino ad oggi.”

Segretario politico PDCS Giancarlo Venturini nel suo discorso di ieri sera alla 51^ Festa dell’Amicizia