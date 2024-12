San Marino. 52° Edizione della Podistica di Natale e 3° Urban Trail dei Castelli – GPA San Marino 

Il 15 dicembre 2024, il GPA San Marino è orgoglioso di annunciare la 52° edizione della Podistica di Natale e il 3° Urban Trail dei Castelli, due eventi imperdibili che uniscono sport, natura e tradizione in una cornice unica.

La Podistica di Natale, una manifestazione storica che celebra il legame tra sport e comunità, vedrà partecipare atleti di tutte le età e livelli. I partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in un percorso suggestivo che attraversa il cuore di San Marino, accompagnati da un’atmosfera festosa e ricca di spirito natalizio. Il percorso di 14,8 km si snoda attraverso scenari suggestivi e luoghi caratteristici della Repubblica di San Marino, offrendo ai partecipanti competitivi e agli appassionati del running l’opportunità di godere della bellezza del paesaggio con scorci che vano da Gabicce fino a Cesenatico, il GPA San Marino ha disegnato anche 2 percorsi non competitivi di 8 e 5 km adatti alle famiglie che vogliono passare qualche ora all’aria aperta.

Parallelamente, il GPA organizza il 3° Urban Trail dei Castelli che offrirà agli appassionati di Trail running un’esperienza unica tra i panorami mozzafiato dei castelli e dei sentieri di San Marino. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il territorio in un modo nuovo e stimolante, immersi nella bellezza della natura e della storia. Il percorso di 23 km con un dislivello di 1000 metri di dislivello si snoda tra le bellezze architettoniche e naturali della zona, è adatto a corridori di vari livelli, combinando tratti di strada asfaltata e sentieri sterrati partendo dal Castello arriva nel centro storico della Repubblica.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 24.00 di giovedì 12 dicembre online sul sito

https://www.endu.net/it/events/podistica-di-natale/ per la Podistica di Natale mentre per UrbanTrail ei Castelli sempre su ENDU all’indirizzo https://www.endu.net/it/events/urban-trail-dei-castelli/; poi sabato e domenica fino a 15 minuti prima della partenza direttamente allo San Marino Stadium di Serravalle sia per i competitivi che per gli appassionati.

Al termine delle gare, si terranno le premiazioni per festeggiare i vincitori e per ringraziare tutti i partecipanti. Saranno previsti premi per le categorie, per i gruppi più numerosi e verrà riconosciuto un premio a tutti i partecipanti.

Invitiamo tutti gli appassionati di corsa, le famiglie e gli amici a partecipare a questa giornata di festa e condivisione, che rappresenta un momento di aggregazione e divertimento per la comunità. Sarà un’occasione perfetta per vivere il Natale in modo attivo e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni, aggiornamenti e dettagli sull’evento, seguiteci sui nostri canali social o visitate il nostro sito https://gpasanmarino.net

Non mancare, porteremo avanti lo spirito festivo con tanto entusiasmo e allegria! Ti aspettiamo!