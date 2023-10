San Marino. 64 enne ritrovata senza vita, forse precipitata dalle scale esterne dell’Ospedale di Stato

Le forze dell’ordine, le autorità sammarinesi e il magistrato di turno stanno cercando di fare luce sulla morte di una donna di 64 anni. Il corpo senza vita è stato ritrovato alle 10.45 di martedì all’esterno della vecchia ala dell’Ospedale di Stato. A nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarla. Stando alle prime informazioni, la sessantenne era arrivata al nosocomio con il marito per una visita specialistica, quando si sono perse le tracce.

Proprio l’uomo ha dato l’allarme, non riuscendo a trovarla. La sammarinese sarebbe precipitata da una scala esterna, antincendio, per diversi metri, condizionale d’obbligo visto che le cause della caduta sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti. Rtv San Marino