San Marino. 70° anniversario di fondazione della Società Sportiva Juvenes di Serravalle. Ringraziamenti

Gratitudine e riconoscenza alle Atlete, Atleti, Tecnici, Dirigenti, Collaboratori, Sponsor, del presente e del passato, che hanno contribuito nel corso degli anni alla crescita sportiva della longeva Società Sportiva del Castello di Serravalle, divenuta punto di riferimento per i tanti che si sono avvicinati alle diverse discipline sportive praticate.

Un pensiero particolare al fondatore della Juvenes Don Peppino Innocentini per la vicinanza e per i suoi insegnamenti che ha saputo trasmetterci con il motto storico: ” Per la Formazione Morale e Sportiva della Gioventù.”