San Marino. 8-9-10 Festa di San Rocco a Cailungo nella nuova piazza

Sabato 10 agosto segnerà l’apertura della “XII^ Sagra della Tagliatella”, tradizione culinaria che vede protagoniste le autentiche tagliatelle fatte in casa. La cucina offrirà anche una vasta scelta di altre prelibatezze, con un angolo dedicato al gluten free, il Bar e il Cocktail Corner per tutte le serate. Non mancherà la Meravigliosa Pesca con numerosi premi, tra cui 10 super premi finali per chi pescherà le firme nelle tre serate, la Ruota della Fortuna con prodotti culinari di qualità e la “Casetta dei Dolci” per i più golosi. La serata continuerà con l’esibizione della compagnia Mya Gym alle 19:00, seguita dall’intrattenimento musicale dell’orchestra Davide Salvi, che farà ballare tutti fino a notte fonda.