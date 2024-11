San Marino. A.A.S.S. Novità: Tariffa per impianti gas ad uso civile di riscaldamento e acqua calda centralizzati

È ora possibile richiedere una tariffa per impianti gas ad uso civile di riscaldamento e acqua calda centralizzati che alimentano più subalterni della stessa unità immobiliare. Per usufruire di questa possibilità occorre presentare il modulo di richiesta contratto A.A.S.S. debitamente compilato unitamente alla dichiarazione del tecnico abilitato (Art.1 Legge n.148/2005 e D.D. n.113/2008) e copia di bolletta riferita al contratto nelle seguenti modalità:

-consegna della documentazione sottoscritta in originale a mano presso la sede A.A.S.S. in Via A. di Superchio, 16 – 47893 Cailungo, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del titolare del contratto di utenza e dichiarazione di conformità all’originale;

-spedizione mediante Raccomandata AR della documentazione sottoscritta in originale indirizzata ad A.A.S.S. – Divisione Commerciale in Via A. di Superchio, 16 – 47893 Cailungo unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare del contratto di utenza e dichiarazione di conformità all’originale;

-trasmissione della documentazione in formato PDF/A sottoscritta con firma elettronica certificata tramite tNotice al domicilio digitale re.azienda.servizi@aass.sm.

AGGIORNAMENTO: MODALITÀ DI PAGAMENTO BOLLETTE

SDD: Addebito automatico su un conto corrente bancario sammarinese alla data di scadenza della fattura.

BOLLETTINO: Presso sportelli postali e bancari sammarinesi esibendo il cedolino stampato nell’ultima pagina della fattura da saldare, entro 15 giorni dalla scadenza della fattura.

PAGAMENTO TRIBUTI ON-LINE: Tramite il servizio di home banking fornito della propria banca sammarinese nella sezione “Tributi”, entro 15 giorni dalla scadenza della fattura.

-BONIFICO BANCARIO: Tramite disposizione dal proprio conto corrente bancario, a partire dal 16esimo giorno successivo alla scadenza della fattura.

-CASSA: Presso lo sportello cassa di A.A.S.S. tramite contanti, carta di credito, Smac o assegno, a partire dal 16esimo giorno successivo alla scadenza della fattura.

Per chiarimenti o quesiti A.A.S.S. può essere contattata al numero 0549883700 oppure scrivendo ad info@aass.sm o sulla pagina Facebook dedicata.

San Marino 4 Novembre 2024