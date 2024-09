San Marino. A Faenza ai Campionati regionali di Prove Multiple giovanili record nazionali per Daniel Lotti

Domenica, 15 settembre, l’impianto sportivo R. Drei di Faenza ha ospitato i Campionati regionali di Prove Multiple giovanili.

Nel pentathlon cadette (14-15 anni), la portacolori della San Marino Athletics Academy, Sarah Nilo Gomes ha ottenuto 2685 punti, migliorando i propri personali nei 80Hs con il tempo di 14’’30 e sui 600m con il tempo di 2’04’’85. Così come Sofia Palmieri che ottiene 2’00’’79 nei 600m e Gaia Bernardi con il tempo di 2’01’’34. Migliore prestazione personale per Tea Casadei nel lancio del giavellotto con la misura di 21,43m.

Nella categoria ragazze (12-13 anni), Sofia Vandi balza a 3.81m nel salto in lungo, migliore prestazione personale. Il compagno di squadra, Daniel Lotti compie un capolavoro migliorandosi in tutte le discipline del tetrathlon A : 8’’39 sui 60m, 4.85m nel salto in lungo, 9.77m nel getto del peso e 1’51’’61 sui 600m ( record nazionale). Ottiene 2259 punti, che è nuovo primato nazionale categoria ragazzi.

Soddisfatte le allenatrici, Ylenia Gasperoni e Paola Carinato che hanno preparato e seguito gli atleti : “Siamo contente di questi risultati : segno che il percorso intrapreso questa estate è buono. Ci sono ancora parecchi punti tecnici da migliorare e confidiamo nella costanza e l’impegno che gli atleti hanno dimostrato fin’ora.”