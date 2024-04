San Marino. A fine stagione si separeranno le strade tra Tre Penne e Stefano Ceci

La Società Polisportiva Tre Penne, appresa la decisione dell’allenatore Stefano Ceci di non proseguire il rapporto collaborativo per la prossima stagione, intende rivolgergli i migliori auguri per il proseguimento della carriera sportiva. Al termine della stagione regolare, conclusa con la partita contro la Virtus, il tecnico italiano ha comunicato la sua scelta alla Società, staff e giocatori.

Il Tre Penne intende ringraziare Stefano Ceci per le enormi soddisfazioni ottenute in oltre dieci anni coi colori biancazzurri, non per ultimo lo Scudetto vinto nella passata stagione al termine di una lunga e gloriosa cavalcata. Dopo essere tornato sulla panchina di Città per la seconda volta nel gennaio 2019, il tecnico ha raggiunto e superato le 300 presenze in panchina con il club, un riconoscimento unico e difficilmente ripetibile. Con il Tre Penne sono arrivate tre vittorie del Campionato Sammarinese, sei finali tra Campionato, Coppa Titano e Supercoppa, e ben otto partecipazioni alle coppe europee.

“Con dispiacere, ma credo nel momento giusto per entrambi, lascio una Società con la quale sono cresciuto e alla quale ho contribuito alla sua crescita. Prima di concludere la stagione c’è ancora un obiettivo da raggiungere, affrontando i playoff nel modo migliore. Vogliamo raggiungere la nona partecipazione a una competizione europea. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati insieme al sottoscritto in questo percorso, a partire dalla Società, lo staff e tutti i giocatori che ho avuto l’opportunità di poter allenare” queste le parole di Stefano Ceci per salutare il Tre Penne.

Ufficio Stampa SP Tre Penne

Foto d’archivio ©GiuseppeMiele