San Marino. A Foligno podio nello Storico con il secondo posto di Mazza e Cavalli

La stagione su terra della Scuderia San Marino si apre con un podio assoluto nel terzo Rally Città di Foligno Storico. Secondo posto per la Ford Escort RS dell’equipaggio formato da Nemo Mazza e Marco Cavalli, dietro ai due vincitori Luigi “Lucky” Battistolli e Fabrizia Pons.

Non sfigura anche il resto del gruppo degli storici: ai piedi del podio Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani, seguiti in quinta posizione da Stefano Camporesi e Giancarlo Rossini. Settimo posto per Corrado Costa con Riccardo Biordi, seguiti alle loro spalle dalla Lancia Delta HF Integrale di Nicolò Fedolfi e Livio Ceci. Decima posizione per Renato Ambrosi e Andrea Marcon. Gara sfortunata per due equipaggi che sono stati costretti al ritiro, si tratta di Enrico Ercolani Volta insieme a Umberto Bollini e Gilberto Pennacchini e Giuseppe Fanelli.

Nel moderno Jader Vagnini chiude al quattordicesimo posto della classifica finale navigato da Carlotta Romano, mentre Roberto Selva, per l’occasione insieme al pilota Davide Bartolini ha concluso al ventiseiesimo posto e quinto di classe Rally4.

Scuderia San Marino