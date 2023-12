San Marino. A Malta il seminario UEFA Share Fitness for Football, incentrato sulla figura del preparatore atletico nel calcio.

Formazione: UEFA Share a Malta, cullando il progetto

di un corso per preparatori atletici a San Marino nel prossimo futuro

A Malta il seminario UEFA Share Fitness for Football, incentrato sulla figura del preparatore atletico nel calcio.

Tre giorni di scambio e condivisione ai quali hanno partecipato due rappresentanti per ognuna delle 14 Federcalcio invitate da UEFA, i responsabili dei rispettivi Dipartimenti di Formazione e quelli dei settori Performance e Preparazione atletica.

Oltre all’ospitante Malta, rappresentante le associazioni calcistiche di Scozia, Russia, Bielorussia, Georgia, Israele, Albania, Kosovo, Cipro, Grecia, Andorra, Azerbaijan, Italia e San Marino. Quattro gli esperti UEFA che hanno condotto le attività nel tentativo di rendere ancora più consapevoli i partecipanti dell’importanza di questa figura nel calcio moderno, e soprattutto del percorso necessario ad implementare il futuro corso “UEFA Fitness Diploma”.

Ad oggi la figura del preparatore atletico non risulta inserita in Coaching Convention, ma con tutta probabilità lo sarà nella prossima revisione della carta, che avverrà nel 2025. Per questo UEFA ha richiamato l’attenzione delle Federazioni affiliate, al fine di preparare le tappe che dovranno portare ad implementare i corsi di pertinenza, inserendoli nell’offerta formativa nazionale.

Tante le attività svolte nella tre giorni sull’isola del Mediterraneo: lezioni teoriche e pratiche, lavori di gruppo, sessioni di campo, condite dalla visione della gara di UEFA Nations League Femminile tra Malta e Slovacchia, utile alle padrone di casa per qualificarsi allo stage successivo – per la prima volta nella storia del calcio femminile maltese.

Per la Federcalcio di San Marino Carlo Chiarabini (Direttore del Dipartimento di Formazione) ed Andrea Benvenuti (Responsabile dell’Area Performance e Preparazione atletica) hanno illustrato la situazione nel panorama sammarinese, che ad oggi prevede una collaborazione sinergica con FIGC, ma che vuole muoversi nella direzione di un corso di livello B a San Marino. Ovviamente, rafforzando l’ottima e proficua collaborazione già in essere con la vicina Italia. Apprezzata da UEFA la visione sammarinese, tanto che nei prossimi mesi si intensificheranno i rapporti per stilare congiuntamente la roadmap in cui appuntare in maniera chiara e univoca i passaggi che porteranno – presumibilmente nella stagione 2025/2026 – all’organizzazione del primo corso ufficiale di settore.

Un seminario ricco e produttivo, quello sviluppato a Malta, che ha consentito di approfondire molteplici tematiche e dirimere dubbi ed incertezze. Ancora una volta il ritorno a casa è caratterizzato da una serie di input e spunti stimolanti, che alimenteranno il lavoro di miglioramento della struttura formativa federale e delle figure professionali operanti nel sistema calcistico nostrano.

Intanto, è stato attivato il corso per l’abilitazione ad allenatore UEFA B, con il quale è possibile assumere la guida tecnica delle formazioni di tutti i campionati giovanili ed anche delle prime squadre del campionato sammarinese. La licenza ha validità internazionale ed è riconosciuta in tutte le Federazioni affiliate alla UEFA, a mente della Coaching Convention del 2020. Un’apposita Commissione verrà nominata al fine di decidere sull’ammissione dei candidati, stilando una graduatoria. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate presso la Segreteria Federale entro le ore 13:00 di martedì 16 gennaio 2024, redatte in carta libera e accompagnate da una serie di documenti, elencati nella Circolare N. 3 del Dipartimento Formazione (clicca qui). Ogni ulteriore informazione in merito è rintracciabile nella medesima documentazione.

FSGC | Ufficio Stampa