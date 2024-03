San Marino. A proposito di studentato … di Paolo Forcellini

A PROPOSITO DI STUDENTATO-

In questi ultimi giorni, dopo un lungo periodo di silenzio, si è tornati a parlare di Studentato a San Marino che ha sollecitato diversi pareri con altrettante soluzioni -Ecco alcune mie considerazioni pubblicate da Giornale.sm del 23 Giugno del 2023:

“Studentato? Perchè non pensare, con una manutenzione appropriata di riconvertire l’ex Hotel Excelsior in uno studentato?? … di Paolo Forcellini

“Ho letto oggi una intervista al rettore della nostra Università degli Studi Petroncelli rilasciata a San Marino RTV, in cui auspica che a San Marno, per soddisfare le esigenze degli studenti, sorga uno studentato dove quelli fuori sede possano trovare un alloggio possibilmente in prossimità del Centro Storico anche alla luce del fatto che c’è difficolta a reperire camere in affitto presso i privati. Una domanda allora nasce spontanea! Perché non utilizzare l’ex Hotel Excelsior? Perché non tentare di contattare la proprietà? Sarebbe una location ideale, in quanto poco lontana dalla Sede universitaria, ubicata in una zona tranquilla e con una struttura già adibita all’ospitalità. Un albergo da molti decenni in abbandono e degrado inspiegabilmente mai preso in considerazione. Da chi di competenza si attende risposta “( Paolo Forcellini).

(Lo Stradone)