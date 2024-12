San Marino. A Serravalle nel centro storico dal 19 dicembre 2024 al 23 gennaio 2025 mostra di presepi dal mondo e mercatino dell’usato per la solidarietà

Il centro storico di Serravalle si anima dal 19 dicembre al 23 gennaio con una mostra presepi dal mondo (collocate nelle vetrine e negli spazi esterni) ed un mercatino dell’usato per la solidarietà (al numero civico 33 di via Ezio Balducci).

Con questa si intende valorizzare il profondo significato del Natale richiamato con forza dal presepe in tutte le culture, legandolo anche ad un piccolo/grande gesto concreto di condivisione il ricavato del mercatino sarà destinato a sostenere realtà che operano nella condivisione di chi è nel bisogno e precisamente: –ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA DELLA VITA (che svolge il prezioso lavoro di aiuto alle mamme in difficoltà), – PADRE GIORGIO BENDER (missionario in Mozambico) per la realizzazione dell’Istituto Agrario San Francisco a Jecua (per offrire prospettive di lavoro per i giovani del luogo) – AVSI San Marino per il sostegno di opere educativi in diverse parti del mondo.

Per chi farà visita al mercatino dell’usato, aperto dal lunedì al venerdì ore 15 – 19 , un omaggio a tutti i presenti offerto dalla Ditta COOL THING. Saranno previsti anche laboratori ed altre attività a sorpresa.

Si ringraziano i collezionisti che hanno prestato alcuni dei loro presepi: Franca De Luca, Meris Monti, Marinella Cardelli; i proprietari dei vari negozi per lo spazio espositivo offerto, il museo di Stato per le teche, la Diocesi San Marino-Montefeltro per la disponibilità dello spazio per il mercatino, la Ditta COOL THING per la gentile donazione di omaggi e tutti coloro che hanno aiutato per la realizzazione.

Promosso da Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S. Andrea