San Marino, 17 novembre 2023 Domenica 19 novembre, ore 21:00, presso la Chiesa San Francesco di San Marino Città (ingresso ad offerta libera), nono appuntamento con la 25^ Rassegna Musicale d’Autunno. “A suon de’ Pifferi” è un concerto dove le atmosfere delle Corti medievali e rinascimentali rivivranno con le sonorità ricche ed incisive prodotte da un ampio e fascinoso strumentario che include bombarde, tromboni, trombe, cornetti, cornamuse, dulciana, flauti, viella, cialamello, percussioni, e molti altri. Un concerto “Gioioso” che esprime tutta la voglia di vivere e di manifestare la propria magnificenza in occasione di feste, danze, ricevimenti ufficiali. Grandi autori, i più celebrati dell’epoca, al servizio di Re ed Imperatori, che giungono a noi grazie alla ricerca e lo studio di manoscritti antichi e rari. La Pifarescha è uno dei gruppi italiani più conosciuto all’estero per questo particolare repertorio, molto caratteristico perché non usa il canto, in un’epoca dove frottole, canzoni, madrigali la facevano da padrone. Presente in prestigiosi Festival Internazionali in Europa e paesi Extraeuropei, La Pifarescha ha inciso per CPO, Classic Voice, Dynamic, Arts, Concerto Classics, Outhere, Pan Classic, Glossa. Nel 2020 ha vinto il primo premio nella categoria Early Music degli International Classical Music Awards (ICMA), per il CD “Willaert e la Scuola Fiamminga a San Marco”, realizzato in collaborazione con la Cappella Marciana di Venezia. Anche in questo caso un concerto ricco di suggestioni, originale ed una prima per San Marino. Da non perdere!