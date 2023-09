San Marino. A un passo dal sogno di cantare davanti al papa

È stata scelta tra 20mila concorrenti ed è entrata nella rosa dei 20 cantanti che tra il 29 e 30 settembre si sfideranno al teatro Titano per ottenere l’opportunità di esibirsi nel Concerto di Natale in Vaticano. Solo in tre saliranno sull’ambito palco, ripresi dalle telecamere di mezzo mondo, ma Ginevra Bencivenga, in arte Gynevra, fresca di maggiore età, è già felice di esser arrivata sin qui, unica rappresentante di San Marino. Al Christmas contest (evento canoro sammarinese, nato su impulso di Papa Francesco) è giunta su consiglio di un produttore, che l’ha notata durante il premio Ravera tenuto nel giugno scorso nelle Marche, ma quando la giovane ha spedito la sua canzone, dal titolo “Per la vita”, non si aspettava né la mail di convocazione, né tantomeno la recente udienza privata fissata da Papa Francesco che, davanti a lei, ha ringraziato la Repubblica di San Marino che ospita le finali della competizione. «Già dal passeggino, all’età di 3 anni, – racconta la giovane che frequenta l’ultimo anno del liceo artistico Fellini di Riccione – intonavo a squarciagola “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri. Mia nonna mi accompagnava al mare dicendo “brava, Ginny, sfogati che un giorno diventerai una cantante”». In effetti ci ha visto giusto, del resto un talento vulcanico le scorre nel Dna, visto che la madre Susi e lo zio Omar erano noti cantanti di pianobar mentre il nonno materno Marino Benedettini, scomparso quando Ginevra aveva appena due anni, era noto per aver fondato il Bellariva calcio.

A cinque anni, vedendo che faceva cantare anche le Barbie o le schierava a mo’ di pubblico, i genitori si decidono a iscriverla a una scuola di canto e negli ultimi sei anni a corsi di pianoforte. Tanti i vocal coach che l’hanno seguita, tra cui Silvano D’Angiò e Sara Jane Ghiotti sino a Vanessa Chiappa e Simona Rovida.

Degna di nota

A dispetto della giovane età, è impossibile elencare tutti i concorsi vinti dentro e fuori dai confini sammarinesi. Tra gli ultimi traguardi spicca Sanremo New Talent, dove è arrivata nella Top 10 italiana, mentre un inedito dal titolo “Dimmi se questo è amore” ha vinto un contest patrocinato da “Radio Italia solo musica italiana”, oltre alla partecipazione alla selezione di Sanremo giovani nel 2021. Risale invece allo scorso anno la partecipazione ad Area San Remo con il primo brano da cantautrice, chiamata a fare la live audition davanti alla commissione Rai di Amadeus. Ora l’astro nascente del Titano collabora con lo Studio 85 di Santarcangelo che produce i nuovi inediti di cui è autrice. Sogno nel cassetto? «Portare un messaggio di speranza – confessa – a più persone possibili, invitando a credere in se stessi anche nei momenti bui». Quanto alla cantante che preferisce in assoluto è Christina Aguilera di cui fin da piccola ammira «vocalità e presenza scenica».

