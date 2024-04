San Marino. AASLP: Asta pubblica per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico nella Repubblica di San Marino

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha indetto una gara d’appalto con il sistema dell’asta pubblica, per l’affidamento del servizio di cura aiuole, decespugliamento scarpate fluviali e stradali, trinciature superfici nude e rimboschite, sfalcio prati, scerbatura manuale di aiuole fiorite e cespugliate, manutenzione sentieri nella Repubblica di San Marino.

Il valore complessivo dell’appalto, comprensivo delle economie e degli oneri per la sicurezza, in relazione all’unico lotto di gara, è di importo pari a 186.976,33 euro. Le imprese che intendono partecipare al presente Bando, a pena di esclusione dalla gara, devono essere iscritte al registro Unico per la fornitura o somministrazione di beni e servizi. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 12:00 nel giorno martedì 16 aprile 2024.

Gli allegati del bando indicano come espletare la fornitura del servizio e tutte le indicazioni necessarie per partecipare. Bando ed allegati possono essere reperiti al link: https://www.aaslp.sm/appalti/

E’ possibile richiedere informazioni ai numeri 0549-883532/883537, oppure richiedere chiarimenti in forma scritta al seguente indirizzo e-mail: segreteria@aaslp.sm.

San Marino, 2 aprile 2024

Il Direttore

Ing. Giuliana Barulli