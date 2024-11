San Marino. AASLP: Piacere sono il Cane 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in collaborazione con la Giunta di Castello di Chiesanuova, ha avviato il progetto “PIACERE, IO SONO IL CANE!” che consiste in un ciclo di incontri.

Sono stati svolti tre incontri teorici nella sala del Castello di Chiesanuova, l’ultimo incontro è previsto il 7 novembre alle ore 18, mentre per la primavera sono in programma alcuni incontri con attività pratiche presso l’area di sgambamento in via del Pero Rosso.

Il progetto proposto dall’AASLP persegue finalità di tipo culturale e civico: come usare le aree di sgambamento, conoscere il cane per tutelarne il benessere, comprendere la sua modalità comunicativa e ri-conoscerlo come specie, superando visioni antropocentriche e sorpassate. È attraverso la conoscenza e un aumento di consapevolezza che si giunge a una maggior attenzione e a una maturazione civica.

Gli argomenti trattati in fase teorica, seppur riportati in modo semplice, chiaro e coinvolgente, si basano su studi e ricerche aggiornate di cinofila, sociologia, antropologia e neuroscienze, necessarie per migliorare la gestione del cane, favorire l’intesa cane-proprietario/famiglia, sfatare falsi miti e luoghi comuni offrendo una descrizione dell’animale cane a 360° aggiornata e supportata da evidenze scientifiche. Ampio sarà lo spazio dedicato all’uso funzionale e corretto dell’area di sgambamento, con un approfondimento sulla modalità comunicativa canina.

Per informazioni areecanirsm@gmail.com

Ing. Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Sono orgogliosa di aver contribuito all’avvio di questo progetto, rivolto alla cittadinanza, in particolare proprietari e amanti dei cani, volto a conoscere per davvero chi è il miglior amico dell’uomo. Tengo molto a questo progetto perchè nato in seguito all’attivazione presso l’AASLP della collaborazione con U.O.S.D Disabilità e Assistenza Residenziale dell’Istituto Sicurezza Sociale, in particolare con la Dott.ssa Claire Chiaruzzi. Ritengo sia una iniziativa molto importante e che spero possa proseguire nel tempo, affinché non accada più quanto apparso sulla stampa sul grave episodio di maltrattamento ai danni di un cane. Durante il ciclo di incontri sono stati forniti consigli per sfruttare al meglio e in modo corretto le aree di sgambamento, tutelando il suo benessere e offrirgli occasioni piacevoli e costruttive che possono migliorare anche l’intesa con il conduttore e rafforzarne il legame.”

SAN MARINO, 07 novembre 2024