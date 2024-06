San Marino. AASLP: realizzato il tracciato pedonale escursionistico che collega il plesso scolastico di Faetano con il Parco del Marano 

L’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa che in data odierna è stata completata la realizzazione del tracciato pedonale escursionistico che collega il plesso scolastico di Faetano con il Parco del Marano. Un intervento fortemente voluto dalla Giunta di Castello di Faetano e realizzato in collaborazione con l’Associazione La Genga che nei prossimi giorni lavorerà per il completamento dell’intervento all’interno del bosco attrezzandolo con corde ove necessario.

Un nuovo tracciato escursionistico pedonale che attraversa il bosco di Faetano e che si aggiunge come tassello alla rete sentieristica sammarinese collegando fra loro la scuola elementare “Il Mulino” e la scuola dell’infanzia “Il Tappeto Volante” con il percorso ciclopedonale del Parco Marano che corre lungo il Torrente. In questo modo i bimbi possono raggiungere con le proprie insegnanti in autonomia ed in piena sicurezza, seppur con attenzione, il bellissimo Parco giochi inclusivo Batticinque ed andare alla scoperta del territorio e della sua biodiversità.

Giuliana Barulli (Direttore AASLP): “Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Simone Giorgetti dell’AASLP e Roberto Bucci dell’Associazione escursionisti sammarinesi La Genga per la preziosa collaborazione. Progetti, anche semplici, che dalle idee diventano realtà sono resi possibile grazie alla buona volontà e dedizione delle persone che amano il proprio lavoro ed il territorio in cui vivono.”

SAN MARINO, 07 giugno 2024