San Marino. AASS. Revoca stato di emergenza idrica

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) informa che in considerazione delle ripristinate condizioni di sicurezza per l’approvvigionamento idrico del territorio della Repubblica, la Segreteria di Stato per il Lavoro e Rapporti con l’AASS con Ordinanza n. 2 del 13/09/2024, ha REVOCATO lo Stato di Emergenza Idrica.

L’AASS chiede comunque un utilizzo consapevole e un uso corretto della risorsa idrica, evitando gli sprechi anche in riferimento alle abitudini quotidiane.

Direzione A.A.S.S.