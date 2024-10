San Marino. ABS: progetto formativo, dedicato agli Esponenti Aziendali e al Top Management delle proprie Aderenti

San Marino, 7 ottobre 2024 – L’Associazione Bancaria Sammarinese si è fatta promotrice di un progetto formativo, dedicato agli Esponenti Aziendali e al Top Management delle proprie Aderenti, volto ad approfondire la struttura ed i contenuti dell’Accordo di Associazione all’Unione Europea.

Il primo dei tre moduli dei quali si compone l’iniziativa, inteso a restituire una panoramica generale del contesto negoziale e della struttura dell’Accordo parafato, si è svolto nella mattinata dello scorso venerdì 4 ottobre e ha visto l’intervento in qualità di Relatori del Prof. Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali Università degli Studi della Repubblica di San Marino, e dell’Ambasciatore Luca Brandi, Direttore della Direzione Affari Europei del Dipartimento Affari Esteri.

Il focus dei prossimi incontri, in agenda per il 24 ottobre e il 26 novembre 2024, verterà sulle pattuizioni di maggior interesse per il comparto bancario e finanziario sammarinese nonché sugli obiettivi e sulle sfide dell’integrazione europea, grazie al prezioso supporto offerto dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.