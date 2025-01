San Marino Academy. Campionato Sammarinese Under 22: straordinari infrasettimanali con il Tre Fiori

La San Marino Academy Under 22 vuole proseguire sull’onda delle ultime buone prestazioni in Campionato Sammarinese, puntando a confermarsi al cospetto di una formazione solida e competitiva come il Tre Fiori. L’impegno infrasettimanale di domani (stadio Ezio Conti di Dogana, ore 21:15 – diretta Titani.tv) sarà il terzo in un 2025 in cui i Biancazzurrini non hanno mai perso: al successo sul Cosmos (3-2) ha fatto seguito l’ottima prova fornita con il Domagnano, dove il pareggio non rende merito al grande secondo tempo disputato dalla squadra di Cecchetti.

Il tecnico sammarinese recupererà Simone Gasperoni, reduce da un turno di squalifica per somma di ammonizioni, mentre dovrà valutare attentamente le condizioni di D’Addario – precauzionalmente risparmiato lo scorso weekend dopo aver accusato un affaticamento muscolare durante un precedente allenamento infrasettimanale. Di fronte un Tre Fiori voglioso di riscatto, a seguito delle due sconfitte patite nelle ultime tre uscite: i K.O. con Virtus e Folgore sono stati inframezzati dalla vittoria ai danni del San Giovanni. Gli uomini di Girolomoni, insomma, intendono riprendere un rendimento più consono alla parabola precedentemente sviluppata, che li ha visti a lungo a ridosso della terza piazza – oggi distante quattro punti. All’andata il Tre Fiori si impose nettamente col punteggio di 4-0, mandando a referto quattro giocatori diversi. Rispetto ad allora, la giovanissima squadra della San Marino Academy è cresciuta notevolmente nella capacità di stare in campo, ma anche sotto il profilo tattico e qualitativo. La differenza di valori, insomma, sembra oggi molto inferiore rispetto ad allora. Se poi dovesse servire un ulteriore riscontro a testimoniare che non sia una sfida impossibile, verrebbe in soccorso i precedenti dello scorso campionato: sconfitta all’andata, l’Under 22 seppe battere il Tre Fiori nella sfida di ritorno.

L’incontro sarà visibile in diretta gratuita su Titani.tv, con telecronaca in italiano dallo stadio Ezio Conti di Dogana.

Ufficio Stampa