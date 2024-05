San Marino Academy. Coppa amara per tutte le giovanili; le Under 17 battono il Sassuolo e si rilanciano

SETTORE FEMMINILE

Arriva il primo successo nella Fase Interregionale per le Under 17, salite a quattro punti e distanti ora altrettanti dalla seconda posizione che garantisce l’accesso ai quarti di finale. Le ragazze di Giacomo Piva sono corsare sul campo del Sassuolo, che passa in vantaggio al 10’ con Nizzoli ma viene raggiunto nel finale di tempo da Stoico. Di Terenzi la rete che dà il successo alla compagine biancoazzurra e che la rilancia verso un obiettivo che resta difficile ma possibile. In campo nel fine settimana anche le Under 12 per il 1° Torneo “Vivi il tuo sogno”, di scena a Riccione. Proprio contro il Riccione è iniziato il percorso delle giovani Biancoazzurre, che hanno pareggiato 2-2 con reti di Castello e Magalotti. Da lì altre due partite ed altrettante vittorie, entrambe per 6-0. A segno contro il Modena Castello (doppietta), D’Angeli (doppietta), Magalotti e Paci. Nel match con la S.P.A.L., invece, hanno trovato la via del gol Castello (doppietta), Cecchetti, Littera, Riccardi e Paci. Alla fine il trofeo del “Vivi il tuo sogno” è andato proprio alla San Marino Academy.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Gli Under 15 chiudono il campionato prendendo un punto sul campo della Virtus Verona, che raggiunge i ragazzi di Magnani – avanti nel primo tempo con il rigore di Ciacci – all’ora di gioco, quando segna Bronzato. Due gol anche nella sfida Under 17, ma in questo caso tutti dalla parte della Virtus, che apre i conti al 31’ con Baptista e li chiude a ripresa inoltrata con Yankey. Anche per i ragazzi di Bonesso si trattava dell’ultima fatica di campionato.

Campionati regionali e provinciali

Partenza falsa in coppa per le due formazioni degli Under 15 Provinciali, per gli Under 14 Provinciali e per gli Under 17 Provinciali. Questi ultimi cadono 4-0 sul campo della Promosport, che sblocca l’incontro al 12’ con Marino e poi incrementa con Olivieri e Giammaria, prima del 4-0 di Capitani che arriva in dieci contro dieci, stanti le espulsioni in rapida successione di Biondini e di Bullini. Stesso risultato nella sfida degli Under 15 di Valentini, ospiti del Città di Cattolica. Qui sono due doppiette a stabilire il poker: quella di Casadei e quella di Savioli. Gli Under 15 di Baschetti cadono in casa contro il Bellaria Igea Marina. Ospiti avanti poco oltre il quarto d’ora con Mussoni e raggiunti una manciata di minuti dopo da Gatti. La rete da tre punti la segna Nardin in piena ripresa. Sconfitta di misura anche per gli Under 14 di Piselli, ma in questo caso al termine di una sfida ricchissima di gol. La doppietta di Jolla spiana la strada al Rivazzurra nel primo tempo; la doppietta di Achilli riporta la San Marino Academy momentaneamente sulla linea di galleggiamento, ma il Rivazzurra torna ad allungare con Jolla e con Marzi, prima che Achilli metta a segno la terza rete del suo pomeriggio, non sufficiente ad evitare il k.o. ai giovani Titani. Neppure il percorso degli Under 19 Provinciali in Romagna League inizia con un risultato amico. La Sampierana, padrona di casa, si prende i tre punti facendosi bastare la rete di Soldati, che arriva nel finale di gara. Nel primo tempo, il portiere biancoazzurro Conti aveva parato un rigore a Corzani. Vincono invece gli Esordienti nella seconda giornata del Torneo Torconca. La squadra di Astolfi riscatta la sconfitta d’esordio battendo 4-2 il San Lorenzo: a segno, per i Titani, Sabatini, Caua Celli, Caddy e Grandoni.

SETTORE FUTSAL

Tante occasioni create ma tre punti sfumati per gli Under 21 nella quarta giornata della Coppa Emilia-Romagna. Il Calcio a Cinque Forlì inaugura la sfida prendendo un palo (sfortunato Di Primio), poi la San Marino Academy inizia a macinare gioco ed il portiere forlivese Ravaioli diventa protagonista con gli interventi su Cavalli, Valentini e Littera. Quest’ultimo va vicino al vantaggio anche su punizione, ma l’uomo sul primo palo fa le veci del portiere e mura la sua botta mancina. Ravaioli poi torna sugli scudi opponendosi alla conclusione forte di Mularoni su schema da angolo. Le premesse per il vantaggio sammarinese, insomma, ci sono tutte. Ed il vantaggio arriva al quarto d’ora con Cavalli, la cui prima conclusione viene parata da Ravaioli, che non può nulla sul secondo tentativo del 10 di casa: palla che bacia la parte interna del secondo palo e poi rotola in fondo al sacco. Nel finale di frazione il Forlì pareggia i conti sfruttando il tempismo di Di Primio, che anticipa l’uscita di Giannini sul lancio di Camporesi e con un tocco leggero manda la sfera oltre la linea di porta. La ripresa si apre con il tu per tu fra Cavalli e Ravaioli, vinto dal portiere ospite. Poi il 10 biancoazzurro ci prova dalla distanza: anche in questo caso Ravaioli risponde presente. Nel giro di pochi minuti La Corte ha due grandi opportunità per portare il Forlì sul 2-1: in entrambi i casi le sue conclusioni sono fuori bersaglio. Non sbaglia, però, il 7 biancorosso al terzo tentativo, avventandosi sulla respinta di Giannini in tackle scivolato e mandando la sfera nella direzione voluta. La San Marino Academy prova subito a reagire. Beccari calcia alto da buona posizione, poi è il portiere di casa Giannini ad essere due volte protagonista nella stessa azione: prima schermando Camporesi e poi ribaltando il fronte d’attacco in prima persona. Il collega Ravaioli, però, è attento sul suo destro forte. Cavalli fa un altro tentativo al volo, poi è Laglia, negli ultimi minuti, a cercare di evitare la beffa. L’occasione più grande però arriva dopo e capita sul piede di Beccari, fermato da uno straordinario Ravaioli, senz’altro tra i migliori in campo se non l’MVP assoluto del pomeriggio. Finisce con un 2-1 dal sapore amarissimo per i giovani Titani.

Campionato Under 17 Serie C, 30. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 2-0

VIRTUS VERONA

Peroni; Pedrett (dal 73’ Melnicenco), Bertani, Passigato (dall’84’ Angelini), Signori, Dall’Oca (dal 73’ Fasoli), Rossi (dal 63’ Egharevba), Boner (dal 73’ Zilio), Baptista (dal 63’ Yankey), Viviani (dal 63’ Campedelli), Zardini

A disposizione: Signorini, Facchin

Allenatore: Marco Zanetti

SAN MARINO ACADEMY

Baldacci (dal 46’ Cenci); Bindi (dal 78’ P. Valentini), Marinucci, Manzi (dal 53’ Marani), Battistoni, Bugli, Mularoni (dal 46’ Tamagnini), Pasolini (dal 46’ Giorgi), Protti, Dell’Amore (dal 78’ Giorgetti), F. Valentini (dal 63’ Forcellini)

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Giovanni Chemello di Schio

Assistenti: Davide Carraretto e Davide Fenzi di Treviso

Ammoniti: Viviani

Marcatori: 31’ Baptista, 78’ Yankey

Campionato Under 15 Serie C, 30. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 1-1

VIRTUS VERONA

Nezha; D’Onofrio (dal 41’ Berardinelli), Meldo (dal 50’ Fagnani), Cordioli, Tessari, Zanotti (dal 50’ Paiarolli), Bronzato, Fiocco, Filippi, Guerra, Perbellini (dal 77’ Frizzo)

A disposizione: Della Rosa, Floriani, Fiorenza, E. Nezha, Canteri

Allenatore: Matteo Depoliti

SAN MARINO ACADEMY

Bucci; Valentini, Cika, Stefani, Muccioli (dal 64’ Carloni), Zavoli (dal 79’ Pala), Tombini (dal 57’ Gheno), Cervellini (dal 57’ Guidi), Partisani, Ciacci, Raschi

A disposizione: Azzouine, Amoretti, Battazza

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Saad Taouili di Vicenza

Assistenti: Enrico Priori e Marius Augustin Curca di Verona

Ammoniti: Stefani, Filippi, Cika

Marcatori: 31’ rig. Ciacci, 60’ Bronzato

