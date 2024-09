San Marino Academy. Femminile: a Bologna la prima trasferta dell’anno. Limardi: “Serve il meglio di noi”

Riparte la Serie B e partono anche le Titane, nel senso che per loro si avvicina la prima trasferta stagionale dopo due gare casalinghe. Ma non saranno tanti i chilometri che dovranno percorrere, domenica. Sarà infatti il Bologna a fare gli onori di casa nel match della 2° giornata di campionato. “Ci prepariamo ad affrontare la prima trasferta, ma non sarà una trasferta molto lunga: questo ci darà modo di concentrarci meglio sulla partita, che è molto importante – il pensiero di Giulia Limardi – Siamo ancora alla ricerca dei primi punti, ma stiamo affrontando il percorso con tranquillità, perché sappiamo ciò che vogliamo e sappiamo anche che occorre del lavoro per arrivare al top. Le difficoltà che abbiamo riscontrato finora sono piuttosto normali, sia perché abbiamo affrontato squadre molto forti, sia perché siamo un gruppo nuovo che necessita di tempo per assestarsi e costruire solide certezze. Ma le basi ci sono, senza dubbio.”

Dopo Freedom e Parma, un’altra avversaria molto ben attrezzata. “Penso che il Bologna sia una delle 4-5 squadre più forti di questa Serie B – prosegue Limardi – Ha grande potenziale e dovremo tirare fuori il meglio di noi per fare risultato su quel campo. Dovremo anche essere brave a sfruttare quella voglia di rivalsa e quella tenacia che appartengono certamente alle nostre caratteristiche e che dovranno accompagnarci sempre. In ogni partita bisogna lottare su tutti i palloni, e fino a che l’arbitro non fischia tre volte. Anche su questo dovremo costruire la nostra stagione.”

Si gioca domenica allo stadio “Luciano Bonarelli” di Granarolo dell’Emilia. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta streaming sul canale YouTube delle Divisioni Femminili della FIGC.

