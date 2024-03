San Marino Academy. Femminile: c’è il Genoa prima di Pasqua. Manzetti: “Fondamentale fare bene”

Il Genoa ha iniziato molto presto ad occupare i pensieri delle Titane dopo le celebrazioni della ritrovata vittoria contro il Ravenna. Questo anche perchè, rispetto al solito, c’è stato un giorno in meno per preparare l’impegno con le Rossoblù. La Pasqua impone infatti al calendario della Serie B di concentrare al sabato le gare della 23° giornata, con l’eccezione del big match fra Cesena e Lazio che si disputerà invece al venerdì. Barbieri e compagne non si sono adagiate sugli allori, è vero; tuttavia l’onda lunga dell’entusiasmo per i tre punti di San Zaccaria può risultare una preziosissima alleata per fronteggiare al meglio una squadra forte come quella ligure. “Ci stiamo allenando con il morale più alto rispetto alle settimane precedenti – fa sapere Aurora Manzetti – Ora la classifica ci permette di respirare e stiamo cercando di trasformare tutto questo in un vantaggio. Naturalmente siamo consapevoli che nulla è scritto: siamo tutte lì a giocarcela e non dobbiamo esagerare con la calma. Il tempo stringe e ogni partita è importante. Ovviamente lo è anche quella con il Genoa, un avversario tosto e di grande qualità. Dovremo dare il massimo per procacciarci dei punti preziosi. L’obiettivo resta quello di mettere ancora più distanza fra noi e la zona retrocessione.”

In effetti le Titane hanno lasciato momentaneamente la zona ma non ancora la lotta retrocessione. Che continua ad essere più serrata che mai e che si infiammerà ulteriormente dopo le due settimane di sosta: al rientro, infatti, il gruppo biancoazzurro dovrà sfidare, in serie, Res Roma, Pavia Academy e Freedom: “Dopo il Genoa avremo tre scontri diretti, uno dopo l’altro – prosegue Manzetti – Sarà importantissimo arrivarci in una situazione di classifica favorevole e cercare di chiudere il discorso. Anche in funzione di questo ci è richiesto fare bene già con il Genoa. Poi dovremo dare il massimo in quelle settimane per poterci regalare un finale di stagione da vivere con meno ansie.”

La stretta attualità, però, parla di una tensione e di una concentrazione da mantenere sempre al massimo. “Credo che con il Ravenna abbiamo rischiato un po’ troppo – ammette la classe 2005 – Dobbiamo imparare ad essere più sicure di noi stesse, ad aiutarci e ad essere aggressive nei momenti in cui la partita ce lo richiede. L’aspetto mentale è essenziale: da quel punto di vista siamo state un po’ altalenanti ed è sempre più importante, per noi, trovare la costanza. Si è visto anche con il Ravenna: in alcune fasi di gioco abbassiamo l’intensità. Ecco, è questo che non deve accadere.”

Aurora è una delle note più liete di questa stagione. Promossa dalla Primavera alla Prima Squadra, ha dimostrato una personalità e un’affidabilità che le hanno fatto saltare ben poche partite da settembre ad oggi. Contro il Ravenna era titolare nella difesa a tre, un sistema che lei gradisce particolarmente: “Mi piace molto giocare in una difesa a tre. Del resto non è una novità per me: lo facevo anche ai tempi delle giovanili della Juventus. È un sistema che mi fa sentire più sicura, anche per via del fatto che, in fase di non possesso, si abbassano gli esterni e passiamo a cinque. Tatticamente mi è richiesto, in determinati momenti della partita, di scivolare terzino e anche questa è una situazione in cui mi trovo molto a mio agio.”

San Marino Academy – Genoa Women si gioca sabato 30 marzo, eccezionalmente alle 12:00. Il campo di gioco è sempre quello di Acquaviva. La diretta, con telecronaca, sarà disponibile sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa