San Marino Academy. Femminile, domenica c’è il Chievo; Giuliani: “La vittoria ci ha caricato. Noi sempre sul pezzo”

Trovati i primi punti e i primi gol, l’obiettivo delle Titane diventa quello di confermarsi. Domenica Menin e compagne ritroveranno la location amica di Acquaviva. Di fronte, un Chievo Women che proprio come la San Marino Academy viene dalla prima vittoria in campionato, nel suo caso ottenuta in casa con l’Arezzo. “ Ci aspettiamo una partita molto tosta – afferma Swami Giuliani – Noi dovremo dare il massimo e fare nuovamente vedere le cose migliori che abbiamo saputo fare domenica scorsa. Il nostro obiettivo è far sì che quella vittoria non resti isolata, ma che diventi l’inizio di un periodo positivo.”

Per la classe 2004 l’imperativo è quello di non snaturarsi: “Credo che dovremo fare il nostro gioco indipendentemente dall’avversario che avremo di fronte. Stiamo lavorando bene dall’inizio della stagione. Dopo le due sconfitte siamo state totalmente sul pezzo, e così pure all’indomani del successo sul Tavagnacco. Non ci siamo di certo montate la testa. Sappiamo che dovremo mettere tanta intensità nelle nostre prestazioni. Così facendo, costringeremo le avversarie ad adattarsi a noi, non viceversa.”

Swami è alla prima stagione con presenza fissa in Prima Squadra, dopo un buon numero di apparizioni quando era in forza alla Primavera. Da subito mister Ricci le ha dimostrato grande fiducia, schierandola sempre titolare in queste prime tre uscite stagionali: “Il salto in Prima Squadra non è stato facilissimo. Tutto è nuovo per me e per le mie compagne salite dalla Primavera. Ma ritrovarmi subito titolare è qualcosa che mi ha fatto molto felice. Mi trovo benissimo e voglio ripagare tanta fiducia. Il gruppo è unito e mentalmente forte. La vittoria col Tavagnacco ci ha dato una carica in più, una maggiore consapevolezza di noi. Adesso vogliamo sfruttare questa spinta per giocare ancora meglio.”

San Marino Academy – H&D Chievo Women, valevole per la 3° giornata di Serie B, si gioca domenica alle 15:00 allo stadio di Acquaviva. Ingresso libero e diretta su Bepi.TV.