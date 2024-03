San Marino Academy. Femminile: domenica c’è il Ravenna. Peare: “Abbiamo fame e daremo tutto”

L’Arezzo alle spalle, il Ravenna nel mirino. Le Titane, in casa delle Leonesse, cercano punti e gol che mancano da due turni. La necessità è quella di ravvivare una classifica che al momento le vede assestate in zona retrocessione, per quanto le rivali dirette siano rimaste a tiro. Vietato però prendere sottogamba il derby con una squadra, quella ravennate, che in stagione ha trovato grandi difficoltà ma che proprio contro la San Marino Academy, all’andata, centrò il suo primo risultato utile. È dello stesso pensiero anche Shuna Peare, in un certo senso ex della sfida avendo indossato la maglia del San Zaccaria nella stagione 2016-17: “Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra del nostro campionato, neppure il Ravenna che, pur essedo ultimo, ha delle qualità molto importanti e delle giocatrici forti. Ogni partita ha una storia a sé e sta a noi darle la giusta direzione. Penso che dobbiamo approcciare questa partita con tutta la nostra forza e, soprattutto, dobbiamo lasciare tutto sul campo e non lasciare nulla di intentato. Sarà fondamentale sfruttare le occasioni che avremo e spingere al 110% fino alla fine.”

La sconfitta con l’Arezzo ha fatto il paio con quella precedente in casa del Parma, per quanto avversario e condizioni fossero completamente diverse. Ma non c’è tempo per recriminare, perché il calendario viaggia veloce e tra non molto sarà il tempo degli scontri diretti, quelli dei metaforici sei punti. “Siamo arrabbiate per non aver sfruttato le prime occasioni, quelle che possono cambiare le partite – ammette la giocatrice irlandese – Però sono cose che succedono e non possiamo soffermarci troppo su di esse. Questo è il momento in cui dobbiamo sostenerci a vicenda, ottenere il meglio possibile da ciascuna giocatrice, cogliere tutte le possibilità che ci si presentano e trasformarle in qualcosa di pratico. Abbiamo fame di vincere e sono sicura che ognuna di noi lascerà tutto sul campo, domenica. Per quanto riguarda la classifica, è cruciale iniziare a fare punti in queste partite. Io credo che non meritiamo di occupare la nostra posizione attuale, perchè siamo una buonissima squadra. È però venuto il momento di dimostrarlo. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo in questa partita e in quelle che verranno. Io credo che potremo uscire da questa situazione e toglierci delle grandi soddisfazioni.”

Ravenna Women – San Marino Academy si gioca domenica allo stadio “Soprani” di San Zaccaria. Fischio d’inizio alle 14:30 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa