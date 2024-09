San Marino. ACADEMY. Femminile: doppio tentativo di rimonta delle Titane, ma è il Cesena a prendersi il derby con un 4 a 2 finale

La “prima” di mister Bragantini sulla panchina della San Marino Academy non termina con un risultato che fa felici tecnico e Titane, ma evidenzia comunque un certo spirito da parte di queste ultime, strettamente imparentato con quello di domenica scorsa e sfruttato per abbozzare due volte una rimonta rimasta però soltanto nelle intenzioni. Il gruppo si consola parzialmente con la prima rete di Galli e la terza consecutiva di Barbieri, oltre a tutta una serie di riscontri finiti nel taccuino del mister e che torneranno utili nel prosieguo di questo ciclo tecnico nato da una manciata di giorni appena.

Bragantini non tocca il modulo che aveva portato in dote vittoria e clean sheet con l’Hellas, il 4-3-3, cambiando solo tre interpreti rispetto ad una settimana fa: Barbieri per Galli, Marchetti per Brambilla e Fancellu per Pirini. Il Cesena esce forte dai blocchi di partenza e dopo 3’ è già in vantaggio. Harvey dalla fascia destra crossa per Milan, che trova il tempo giusto dello stacco sul secondo palo e da lì batte Limardi. Le Titane hanno subito una chance per rendersi pericolose: una brutta palla persa orizzontalmente dal Cesena apre due vie a Miotto, quella del tiro immediato o dell’assist per una compagna, con la difesa bianconera non ben posizionata; l’ex Arezzo fa però una cosa a metà e Serafino si salva. Sull’altro fronte Calegari raccoglie un rimpallo e calcia decisa dal limite, trovano la presa di Limardi. Altra situazione golosa per Miotto su imbucata di Bertolotti: tiro alto, ma alta anche la bandierina dell’assistente. Sono comunque segnali di un’ottima presenza della San Marino Academy su un campo difficile e con un gol da recuperare. Tant’è che al 21’ Barbieri va pericolosamente alla conclusione dopo essersi girata ai sedici metri: Serafini si allunga e abbranca il diagonale del capitano biancoazzurro. Forse nel momento di miglior fiducia della formazione di Bragantini, il Cesena trova il bis. E l’azione è quasi l’esatta replica di quella dell’1-0: cross da destra di Harvey e incornata vincente di Milan. La differenza è che stavolta la palla spiove più nella zona del primo palo che in quella del secondo. Ma l’esito è quello. La reazione di pancia delle ospiti è in un pallonetto sgonfio di Barbieri dopo una bella e rapida trama palla avanti/palla indietro che aveva coinvolto Bertolotti e Ventura, oltre che la bomber. Ma c’è subito una chance anche per il Cesena, stavolta su corner: Lamti per Harvey, che di testa va vicina al bersaglio. Al 28’ Magni fa un anticipo sulla tre quarti cesenate e poi, dopo una triangolazione con Barbieri, va perfino al tiro, mandando a lato. Oltre ad un destro alto di Fancellu dal limite, sono due punizioni a “minacciare” il 2-0 prima del fischio di fine frazione. La prima per il Cesena, con schema a liberare l’ex Di Luzio, che calcia a lato. La seconda per la San Marino Academy, con Barbieri che conquista e reclama il piazzato dalla lunetta: il destro della 45, però, non scende.

Nella ripresa mister Bragantini getta subito nella mischia una coppia di 2004: Giuliani e Pirini per – rispettivamente – Bertolotti e Fancellu. Ed è ottimo l’approccio delle ospiti. Si parte con un angolo per Gardel, che impatta la sfera ma la manda a lato, e si prosegue con il movimento di Marchetti fra le linee ed un tiro coraggioso e potente, ma alto. Il Cesena si rivede in avanti con Di Luzio, che scappa in posizione-limite, sfida Gardel nell’uno contro uno e poi calcia a giro, chiamando Limardi ad un super-intervento a scrostare la sfera, con la punta delle dita, dall’angolino lontano. All’11’, sugli sviluppi di un corner, Giuliani conclude fiaccamente dal limite, poi torna sul pallone, penetra attraverso una selva di maglie avversarie e calcia con il piede “sbagliato”, il destro, avendo la palla sull’altro: Casadei si immola e salva. Scollinata l’ora di gioco, altro corner battuto su Gardel e altro buon timing di stacco della numero 4, che manda alto di una spanna. Simone Bragantini decide di rinforzare l’attacco richiamando Marchetti per Galli e passando al 4-2-3-1. La mossa paga i dividendi nello spazio di 2’ scarsi: Tamburini crossa al centro, Serafino chiama il pallone ma si scontra con una compagna; Galli ringrazia e piazza rapidamente la zampata del suo primo gol in biancoazzurro, per di più da ex. Adesso sì che le Titane credono alla rimonta. Gli sforzi fin lì profusi, però, iniziano a presentare il conto. Il Cesena ne approfitta per risalire, sfruttando anche la freschezza dei cambi. Proprio una subentrata, D’Elia, scappa in fascia e arma il mancino a rimorchio di Di Luzio, che chiama Limardi ad un’altra prodezza. Poco dopo è invece Sofia Testa ad andare vicinissima all’incrocio dei pali con un bel tiro dalla distanza. Alla mezz’ora di gioco entra in campo Crevacore, all’esordio in maglia Academy. Una decina di minuti dopo avverrà anche quello di Paini, l’ultimissima arrivata nel roster della San Marino Academy. Nel frattempo il Cesena si era portato sul 3-1 con Di Luzio, servita in profondità da Lamti e poi brava ad aggirare l’uscita di Limardi prima di appoggiare a porta vuota. Sembra un colpo in grado di chiudere la partita e invece no, perché al 2’ di recupero Weithofer crossa per Barbieri che stacca fra Trevisan e Battilana e regala un finale di speranza a sé e alle compagne. Alla luce dei 4’ di recupero concessi, rimangono 2’ per cercare disperatamente un gol. Pochi. Ma un gol arriva ed è del Cesena, che va dal dischetto per una trattenuta di Crevacore su Tironi. Batte la stessa Tironi, che spiazza Limardi e chiude per davvero i conti.

Serie B femminile 2024-25, 4° giornata | Cesena – San Marino Academy 4-2

CESENA [4-4-2]

Serafino; E. Testa, Trevisan, Groff, Casadei; Harvey (dal 69’ Tironi), Lamti (dal 59’ Battilana), S. Testa, Milan (dal 59’ D’Elia); Calegari (dal 69’ Jansen), Di Luzio (dall’82’ Belloli)

A disposizione: Belli, Mak, Petrova, De Sanctis

Allenatore: Alain Conte

SAN MARINO ACADEMY [4-3-3]

Limardi; Ventura (dall’86’ Paini), Gardel, Magni, Weithofer; Bertolotti (dal 46’ Giuliani), Marchetti (dal 62’ Galli), Magni; Fancellu (dal 46’ Pirini), Barbieri, Tamburini (al 75’ Crevacore)

A disposizione: Gallesio, Congia, Gallina, Ciavatta

Allenatore: Simone Bragantini

Arbitro: Marco Mammoli di Perugia

Assistenti: Laura Gasparini e Alessandro Bara di Macerata

Ammoniti: Marchetti, Tamburini, Crevacore

Marcatori: 3’ e 22’ Milan, 64’ Galli, 79’ Di Luzio, 90+2’ Barbieri, 90+4’ rig. Tironi

Ufficio Stampa