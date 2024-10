San Marino Academy. Femminile: ecco Lisa Paini, l’ultima arrivata in casa biancoazzurra

Si era vista in campo nel finale della sfida di domenica contro il Cesena, quando ha fatto il suo debutto in maglia biancoazzurra. Ora conosciamo più da vicino Lisa Paini, classe 2002, l’ultimissima arrivata nel roster della San Marino Academy. “Sono un’attaccante che punta molto sulla velocità e sull’attacco alla profondità. Sono queste le mie caratteristiche principali. Sono arrivata a San Marino da poco più di una settimana e piano piano mi sto inserendo nel gruppo. Ci vuole un po’ di tempo ma è una cosa normale. Sono contenta di aver potuto rompere il ghiaccio sul campo, domenica, anche se la partita non è finita come speravamo.”

Lisa è in prestito dalla Vis Mediterranea, ma il suo percorso calcistico si è sviluppato prevalentemente tra l’Emilia, la Brianza e il Veneto. “Non ho iniziato a giocare proprio da bambina, ma un po’ di tempo dopo – racconta di sé la nuova Titana – Ho iniziato nel Fossolo, squadra vicina al paese dove sono nata, cioè Bentivoglio, nella zona di Bologna. Ho fatto l’Eccellenza sia lì che col Modena, dopodichè la Serie C con il Real Meda ed il Vicenza. Quest’ultimo è stato l’ambiente dove sono riuscita ad esprimermi meglio, grazie al gruppo ma anche ad un mister che ha creduto molto in me.”

Ora un nuovo ambiente, una nuova avventura e un nuovo mister, Simone Bragantini, arrivato praticamente in contemporanea a Lisa. “Per me questo è stato un aspetto positivo, perché lui ha dovuto conoscere da capo ogni singola giocatrice del gruppo, e perciò poco importava che io fossi qui solo da qualche giorno o dai primi di agosto. Mi ha subito fatto un’ottima impressione. Con il Cesena si sapeva che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo lottato e fatto del nostro meglio, rimanendo aggrappate alla gara fino alla fine. Posso giudicare solo quella partita, naturalmente. Adesso vedremo che sviluppo prenderà questa stagione, ad iniziare dall’importantissima sfida contro il Pavia. Secondo me c’è un ottimo spirito.”

E lo spirito non può che essere di tipo battagliero, dato che la salvezza, primo obiettivo delle Titane, non è qualcosa da conquistarsi con il fioretto. Lisa lo sa bene: “Questa estate sono stata in ritiro con la Vis Mediterranea, altra squadra che ha come obiettivo principale quello di mantenere la categoria. Ero perciò già entrata nell’ordine di idee di dover lottare partita dopo partita, che è una cosa che mi piace fare e mi regala stimoli costanti. Mentalmente sono perciò pronta anche alle sfide che mi aspettano qui a San Marino, puntando però a conquistare la salvezza il prima possibile.”

Benvenuta, Lisa!