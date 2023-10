San Marino Academy. Femminile: Esordio per U15 e U17. Trasferte per il maschile nazionale, riparte anche il futsal con l’Under 21

SETTORE FEMMINILE

Esordio stagionale per le formazioni Under 17 e Under 15: le prime – guidate dal tecnico Giacomo Piva – saranno impegnate a Dogana domenica mattina alle ore 10:30 contro il Sala Bolognese mentre le ragazze più giovani – allenate da Michele Del Mastro – saranno di scena a Bologna sempre contro il Sala Bolognese. Primo appuntamento stagionale casalingo anche per le ragazze Under 12 di Alessandro Argilli nel Campionato Sammarinese che scendono in campo alle 15:00 contro la Libertas-Domagnano. Riposo per la Primavera di Zaghini, le ragazze della Prima Squadra saranno di scena tra le mura amiche di Acquaviva domenica alle 15:00 contro il Chievo Verona (diretta streaming su Titani.tv).

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Solo trasferte per le formazioni nazionali impegnate nell’imminente weekend. La Primavera 4 di Nicola Cancelli – ancora alla ricerca dei primi punti – volerà in Sardegna per affrontare la Torres sabato alle ore 15:00 a Sassari. Vuole rialzare la testa anche l’Under 17 di Bonesso che dopo la sconfitta con il Padova di settimana scorsa sarà di scena a Vicenza contro i padroni di casa del Lane Rossi (ore 15:00). Assieme agli Under 17 saranno sempre nella città vicentina anche Under 16 e Under 15: l’appuntamento è sempre per le ore 15:00 di sabato contro il Lane Rossi Vicenza per le squadre rispettivamente di Vangelista e Magnani.

Campionati regionali e provinciali

Esordio stagionale anche gli Esordienti “A” e Esordienti “B”: i primi – guidati dal tecnico Astolfi – scenderanno in campo giovedì 12 contro la Dea Rimini sul sintetico di Montegiardino; medesimo campo per i ragazzi di Campagna che domenica alle 10:30 saranno di scena con l’Accademia Marignanese. In campo domani invece Under 19 di Venerucci e Under 14 a nove del duo Piselli/Valentini: i primi saranno a Dogana alle 15:00 contro lo Young Santarcangelo mentre gli altri saranno di scena a Montegiardino contro il Morciano. Trasferta invece per Allievi Provinciali Under 17 di Zanotti che saranno a Maiolo domani alle 15:30 contro la Vis Novafeltria. Sempre domani, con inizio alle ore 15:15 in campo al “Romeo Neri” anche gli Under 13 PRO di Mastini contro i padroni di casa del Rimini.

Ricco programma anche per quanto riguarda domenica. Gli Under 14 provinciali saranno a Fiorentino alle 10:30 contro il Riccione dopo che mercoledì scorso sono scesi in campo per il recupero della prima giornata contro il Bellaria Igea Marina (vittoria per i padroni di casa di Baiardi per 4-1). Il campo di Domagnano sarà invece il teatro per la sfida tra gli Under 15 provinciali “B” del tecnico Valentini e il San Vito (calcio d’inizio alle ore 10:30). Alle 11:00 in campo a Montecchio anche gli Under 14 PRO di Dario Vanni che incroceranno i tacchetti con il Bologna.

SETTORE FUTSAL

Esordio stagionale per i ragazzi Under 21 guidati da Matteo Selva che domenica alle ore 11:00 scenderanno in campo sul parquet del Flaminio contro i padroni di casa del Rimini nella prima di campionato regionale.