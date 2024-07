San Marino Academy. Femminile: il primo colpo è Elisa Crevacore

Non solo i saluti di elementi che hanno fatto la storia recente della San Marino Academy, come Yesica Menin e Giulia Montalti, ma anche un importante mercato in entrata che si apre ufficialmente con l’arrivo di Elisa Crevacore. L’ex Pavia Academy, di scuola Inter, approda sul Titano come rinforzo per la fascia. Essendo una classe 2004, Elisa va anche ad ingrossare le file del nucleo di giovanissime all’interno della rosa di mister Baldarelli. “Sono felice e grata della possibilità che mi è stata data. – afferma la neo Titana – Credo molto nel progetto della San Marino Academy, una società che dà tanto spazio alle giovani. Fin dai primi colloqui ho sentito fortemente la fiducia che la società intende riporre in me e nelle altre Millennials che fanno parte del gruppo. Sono una ragazza molto propositiva e queste condizioni fanno sì che io possa dare il meglio di me stessa, sia in funzione di una crescita personale sia, soprattutto, in funzione dei migliori risultati possibili da conseguire come squadra.”

Lo scorso anno, con il Pavia, due incroci con la San Marino Academy: uno vinto ed uno perso. ”Da avversaria, l’impressione che ho avuto della San Marino Academy è stata quella di un gruppo di ragazze che non mollano mai. Si vedeva proprio che lottavano con il cuore e fino all’ultimo pallone utile. Secondo me, questo tipo di spirito è un fattore determinante in ogni squadra. Tante volte riesce anche a sopperire al gap qualitativo e tecnico che può esserci con le squadre maggiormente strutturate.”

Di famiglia piemontese ma nata a Segrate, Elisa si è divisa fra le giovanili dell’Inter e del Milan. Prima ancora, però, aveva praticato ginnastica acrobatica, riscuotendo buonissimi risultati a livello giovanile. Alla fine, però, l’amore per il calcio ha prevalso. “Ho un fratello gemello e anche lui ha praticato la ginnastica con me – racconta la classe 2004 – poi ad un certo punto ha lasciato quello sport per il calcio. E io l’ho seguito. Per un brevissimo periodo mi sono divisa fra le due discipline, poi mi sono dedicata totalmente al calcio, che è diventata la mia grande passione.”

E, nel calcio, il suo “habitat” è diventata la fascia destra. “Sono un terzino che ama fare entrambe le fasi. Se dovessi dire quali sono le qualità che più mi caratterizzano direi la determinazione ed una certa intensità agonistica. Questo è ciò che mi dicono da fuori ed io mi sento di concordare.”

Benvenuta, Elisa!