San Marino Academy. Femminile: in arrivo il Lumezzane. Gallina: “Vietato guardarsi indietro. Serve ritrovare la grinta!”

Le Titane si preparano ad entrare nel secondo terzo della stagione. Lo faranno ospitando ad Acquaviva il Lumezzane, formazione neopromossa che fino a questo momento ha saputo collezionare 12 punti, 5 dei quali nelle ultime tre giornate. E cinque sono anche le lunghezze che separano attualmente le bresciane dalle sammarinesi, chiamate a rialzarsi dopo un periodo complicato. “Detto che Ternana e Parma sono squadre di altissimo livello, e la classifica lo testimonia fedelmente, forse a noi, nelle ultime partite, è mancata un po’ di aggressività a livello agonistico – afferma Vittoria Gallina – Dobbiamo ritrovarla, perché è imprescindibile se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi. Io credo che la nostra sia una bella squadra, che merita di togliersi grosse soddisfazioni. Ma dobbiamo dimostrarlo domenica dopo domenica.”

Vittoria, negli ultimi tempi, non era stata a disposizione per un problema fisico, che però adesso è risolto. E infatti a Noceto, domenica scorsa, ha potuto giocare uno spezzone di gara. “Ormai mi sono lasciata l’infortunio alle spalle e mi sento bene, sia fisicamente che mentalmente. È un periodo nel quale sto ritrovando la fiducia e ne sono molto felice.” In questo momento anche la squadra ha bisogno di ritrovare fiducia. “Siamo solo all’inizio del cammino e non è davvero il tempo, questo, di buttarci giù – prosegue Gallina – Ci sono tutte le possibilità per rifarsi, ma a patto di affrontare ogni partita con la mentalità giusta. E questo vale naturalmente anche per la sfida di domenica.”

Mentalità che comunque non manca nel percorso di preparazione alle partite. “Secondo me ci stiamo allenando sempre molto bene, con il giusto spirito. Gli ultimi risultati non ci hanno aiutato, ma non ci guardiamo indietro. Adesso c’è da affrontare il Lumezzane in uno scontro diretto. È una squadra ostica, che sarà certamente in fiducia, visto che di recente ha vinto con l’Orobica e pareggiato col Bologna. Guai a sottovalutarle. Anzi, bisognerà entrare subito con la testa giusta e puntare decise ad un risultato che ci serve” – conclude la giocatrice marchigiana.

Si torna a giocare ad Acquaviva e alle ore 15:00, almeno per questa domenica. San Marino Academy – Lumezzane, gara dell’11° giornata di Serie B, sarà disponibile anche in diretta streaming su www.vivoazzurrotv.it.

Ufficio Stampa