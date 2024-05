San Marino Academy. Femminile: in palio, domenica, la salvezza aritmetica. Bonnín: “Come una finale per noi”

Un turno infrasettimanale da mandare velocemente in archivio e la necessità di “settare” la mente verso il terzo impegno nello spazio di otto giorni. Domenica le Titane faranno gli onori di casa nei confronti dell’Hellas Verona: impegno da preparare con cura, memori dell’esito del confronto di andata, ma da preparare anche con la consapevolezza che una vittoria regalerebbe la gioia massima a mister Venturi e alle sue ragazze, perché consentirebbe loro di festeggiare la salvezza aritmetica con anticipo e senza dipendere da altri campi. “Per noi è una partita che assomiglia molto ad una finale – assicura Yolanda Bonnín – Sappiamo che facendo un certo tipo di risultato possiamo arrivare alla salvezza aritmetica e questo rappresenta un grandissimo stimolo. Certamente metteremo tutto di noi stesse per arrivare a questo obiettivo. In più, questa sfida vale anche come una rivincita, perché il 4-0 che abbiamo subìto all’andata è stato un risultato molto difficile da digerire. Nel frattempo siamo maturate molto e vogliamo rifarci. Penso che sarà una bella partita sia da giocare che da vedere, fra due squadre che amano avere la palla e che sanno cosa fare quando ce l’hanno.”

La Lazio, mercoledì, si è rivelata un osso decisamente troppo duro da rodere, a dispetto della buona volontà che animava le Titane prima e durante questa impegnativa trasferta di metà settimana. “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile contro una squadra che si sta giocando il campionato e che quasi certamente il prossimo anno giocherà in Serie A – prosegue l’attaccante spagnola – Era difficile pensare di vincere, ma abbiamo fatto del nostro meglio per provare a portare a casa qualcosa. Non è bastato. Impariamo dagli errori commessi in questa partita cercando di non ripeterli nelle prossime.”

E la prossima è l’Hellas, quinta a pari punti con il Chievo. Come detto, una vittoria significherebbe salvezza senza dover attendere il posticipo di lunedì sera fra Pavia Academy e Parma. Sconfitta e pareggio potrebbero rivelarsi parimenti proficui, ma in quel caso sarebbero dipendenti dal risultato del Pavia, attuale terzultima forza della Serie B. Discorsi che servono a comprendere quanto l’obiettivo di un’intera annata sia ormai vicino. “È stata una stagione lunga, piuttosto complicata e che ancora non ci vede salve, anche se manca poco – il pensiero di Bonnín – Lottare per non retrocedere non è mai facile: è una missione che comporta tensioni e pressioni. Noi abbiamo fatto un bel percorso, in crescendo, potendo contare su un gruppo solido, affiatato e serio. A livello personale sono molto contenta di questa esperienza. Ora serve l’ultimo scatto e vogliamo dipendere solo da noi stesse.”

Sarà nuovamente lo stadio di Montecchio, come contro la Freedom, ad ospitare l’incontro fra San Marino Academy ed Hellas Verona. Fischio d’inizio alle 15:00 e diretta sul canale YouTube di Bepi.TV.

Ufficio Stampa