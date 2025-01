San Marino Academy. Femminile: l’Arezzo in casa per la ripresa. Magni: “Pronte a giocarci le nostre carte”

La Prima Squadra ritrova la Serie B e ritrova anche l’atmosfera di casa. Il debutto nel 2025 avverrà infatti a San Marino, segnatamente a Montecchio, sede della sfida della 14° giornata contro l’Arezzo. “Classifica alla mano, non ci sono dubbi sulla forza di questa squadra. – afferma Gloria Magni – Credo però che sia una bella sfida, nella quale possiamo giocarci tutte le nostre carte, non ultima la carica di fiducia derivante dalla vittoria con l’Orobica. Dovremo dare il massimo per iniziare il 2025 con il piede giusto, ma di certo non ci faremo prendere da alcun tipo di timore.”

Vittoria con l’Orobica che ha permesso alle Titane di incamerare energie positive prima della sosta natalizia, oltre che tre punti importanti per la corsa salvezza. “La vittoria di fine 2024 è servita per scacciare qualche brutto pensiero – prosegue il difensore classe 2001 – e anche per avere la giusta consapevolezza dei nostri punti di forza, consapevolezza che magari era andata un po’ affievolendosi nelle gare precedenti, specie quella col Genoa. Non a caso, in queste settimane di sosta abbiamo lavorato più su noi stesse che sulle avversarie che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Ci interessa maggiormente esprimere al meglio il nostro gioco, piuttosto che adattarci a chi avremo di fronte.”

Per Gloria questa è la prima stagione con indosso i colori della San Marino Academy. La partenza è stata difficoltosa, poi, risolto il problema fisico che l’aveva rallentata, ha ingranato marce sempre più alte: “L’inizio di questa stagione è stato complicato per me, soprattutto per un infortunio al polpaccio che mi ha condizionato nel primo mese. Poi ho iniziato a giocare e, via via, a prendere sempre più fiducia. Adesso quel che cerco è la continuità. Sono totalmente focalizzata su quel che mi chiede quotidianamente il mister, una persona davvero in gamba che ci sta insegnando tanto.”

Insegnamenti rivolti ad un gruppo interessato da più di un innesto recente. “Le nuove arrivate si sono messe subito a disposizione del mister e delle compagne – spiega Magni – e credo che tutte loro possano darci una grande mano, sia in campo che all’interno del gruppo. Benchè siano con noi solo da poco tempo, si stanno integrando alla perfezione.”

Lo stadio di Montecchio ospiterà San Marino Academy – ACF Arezzo domenica alle ore 13:30. Diretta streaming (gratuita) disponibile sulla piattaforma www.vivoazzurrotv.it.

